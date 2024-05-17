Британское правительство анонсировало создание в королевстве универсальной системы RFDEW для уничтожения беспилотников, использующей радиочастотное энергетическое оружие направленного действия.

Согласно появившимся сообщениям британского правительства, разработанная в королевстве новая универсальная система для уничтожения беспилотников RFDEW использует радиочастотное энергетическое оружие направленного действия. RFDEW способна обнаруживать, отслеживать и поражать различные угрозы на суше, в воздухе и на море, даже сразу несколько целей. При этом указывается, что новое оружие, получившее название Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW), способно поражать цели на расстоянии до 1 км, а стоимость «одного поражающего выстрела» примерно 10 пенсов (13 центов).

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Как сообщается, RFDEW излучает радиоволны, которые выводят из строя или повреждают критически важные электронные компоненты вражеских беспилотников, заставляя их останавливаться на ходу или падать с неба. В сообщениях британского правительства подчеркивается, что разработанная система является экономичной альтернативой традиционным системам противовоздушной обороны ракетного базирования и способна мгновенно уничтожать опасные стаи беспилотников. Высокий уровень автоматизации также означает, что самой системой может управлять один человек. Теоретически, при достаточной мощности у этой системы должен быть практически неограниченный “боезапас”.

RFDEW может быть установлена на различных военных транспортных средствах и использует мобильный источник питания для создания импульсов радиочастотной энергии в виде луча, который может быстро производить последовательные выстрелы по отдельным целям или расширить зону одновременного поражения всех угроз в пределах этого луча.

“RFDEW, не только повышают боеспособность нашего персонала и его защищенность на поле боя, но и позволяют Великобритании оставаться мировым лидером в области инновационного военного снаряжения”, - пояснил министр оборонных закупок Великобритании Джеймс Картлидж. “События в Украине показали нам важность развертывания беспилотных систем, но мы также должны быть в состоянии защититься и от них. Поскольку в ближайшие годы мы увеличим наши расходы на оборону, наша стратегия использования беспилотных летательных аппаратов позволит нам быть на переднем крае этой эволюции боевых действий”, - добавил он.

Согласно пресс-релизу правительства Великобритании, ведутся дальнейшие разработки, направленные на расширение радиуса действия RFDEW. Министерство оборонных закупок Великобритании в своих информационных материалах указывает, что, при цене всего 10 пенсов за выстрел, система RFDEW представляет собой значительную экономичную альтернативу традиционным системам противовоздушной обороны на основе ракет. Правительство Великобритании утверждает, что эта технология может предложить решение для защиты критически важных объектов и военных баз.

Это оружие полностью разработано и изготовлено в Великобритании совместной командой из Лаборатории оборонных наук и технологий (Dstl) и Defence Equipment & Support (DE&S), которые сотрудничают с промышленностью Великобритании в рамках проекта Hersa. Объявляется, что следующим шагом использования RFDEW станут масштабные полевые испытания с участием британских солдат, которые пройдут летом.

“Эти системы RFDEW, меняющие правила игры, обеспечат вооруженным силам Великобритании решающее оперативное преимущество, спасая жизни и устраняя смертельные угрозы”, - сказал исполнительный директор компании Dstl Пол Холлинсхед.