По сообщениям Bloomberg, Нью-Йорк занимает первое место в рейтинге наибольшего числа миллионеров.

3 триллиона долларов: это состояние, которым владеют все 8,3 миллиона жителей Нью-Йорка. Американский город занимает первое место в рейтинге, и это не единственная его золотая медаль, сообщают СМИ, поскольку он также отличается невероятным количеством миллионеров.

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Цифра невероятная, но верная: в 2023 году в Нью-Йорке проживало почти 350 000 миллионеров, что соответствует увеличению на 48% за десять лет. Это, в частности, подтверждает международная консалтинговая компания, специализирующаяся на разработке государственных программ предоставления гражданства и вида на жительство через инвестиции - Henley & Partners. Так, Henley & Partners составила рейтинг самых богатых городов мира, который показывает, что 744 жителя Нью-Йорка владеют состоянием, не менее 100 миллионов долларов, из которых 60 являются миллиардерами.

Краткий расчет позволяет сделать вывод, что в настоящее время каждый 24-й житель Нью-Йорка является миллионером, в то время как в 2013 году такое соотношение было один из 36. В рейтинге районов с наибольшим количеством миллионеров Big Apple опережает Сан-Франциско и его окраины с 305 700 миллионерами, число которых увеличилось там на 80 % за десять лет.

Далее следуют Токио (298 300 миллионеров), Сингапур (244 800), Лондон (227 000) и Лос-Анджелес (212 100 миллионеров).

Париж в этом рейтинге занимает седьмое место с количеством 165 000 миллионеров, что на 12 % больше, чем в 2013 году и там сегодня один миллионер приходится на 74 жителя. Сидней, Гонконг и Пекин замыкают топ-10, однако следует отметить, что не во всех городах наблюдается бум числа миллионеров. Поскольку в Токио, Лондоне и Гонконге число миллионеров немного сократились, особенно в столице Англии, где отмечается сокращение их количества на 10% за последние 10 лет. Падение числа миллионеров в Лондоне аналитики, в частности, объясняют последствиями Brexit, которые заставили некоторых из его самых обеспеченных жителей собрать чемоданы и отправиться в страны, которые считаются более стабильными.

Что касается Гонконга, похоже, что ряд миллионеров решили направиться в Сингапур, обеспокоенные ухудшающимся экономическим состоянием Китая. Это, однако, не помешало городу Шэньчжэнь, расположенному на юго-востоке Китая, увидеть, как число миллионеров подскочило в нем на 140 %, что в 2,4 раза больше, в других городах. Преодолели за последние десять лет 100-процентный рубеж роста и такие города, как индийский Бангалор, а также вьетнамский Хошимин и Скоттсдейла - американский город в штате Аризона.