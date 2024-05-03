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vizir47
Турция присоединятся к судебному процессу Южной Африки против Израиля
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объявил о намерении этой страны присоединиться в Международном суде к иску, поданному Южной Африкой, против Израиля за геноцид в Газе.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объявил, что Турция решила присоединиться в Международном суде к иску, поданному Южной Африкой, против Израиля за геноцид в Газе.

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«Турция решила сотрудничать с Южной Африкой в деле о геноциде против Израиля в Международном суде», - сказал Хакан Фидан на совместной пресс-конференции в Анкаре со своим индонезийским коллегой Ретно Марсуди, состоявшейся по завершении двусторонних переговоров, которые были посвящены проблеме геноцида Израиля в событиях в Газе.

«Мы надеемся, что этот шаг поможет направить процесс в Международном суде в правильном направлении», - добавил он, уточнив, что усилия Турции по присоединению к судебному разбирательству продолжаются «очень долго».

Он отметил, что Анкара в ближайшее время завершит свою правовую работу по этому делу.

Хакан Фидан подтвердил, что Турция будет продолжать поддерживать палестинский народ «при любых обстоятельствах» и сотрудничать со всеми дружественными и союзными странами для определения возможных дальнейших действий и определения стран, которые могут присоединиться к этому призыву.

Непрекращающиеся с 7 октября израильские военные действия в Газе унесли жизни почти 35 000 человек, в подавляющем большинстве женщин и детей, тысячи других получили ранения. В результате такой политики Тель-Авива произошли массовые разрушения в палестинском анклаве и острая нехватка предметов первой необходимости.

Израиль ввел жесткую блокаду прибрежного анклава, в результате чего большинство его населения, особенно жители северной части Газы, оказались на грани голода и испытали нехватку питьевой воды и лекарств. По данным ООН, спустя более шести месяцев после начала израильских действий, большая часть Газы лежит в руинах, что вынуждает 85 % населения анклава перемещаться вглубь территории, спасаясь от непрекращающихся бомбардировок.

В декабре Южная Африка подала иск против Израиля в Международный суд, обвинив его в совершении геноцида в Газе. Временное решение, принятое в январе, предписало Тель-Авиву прекратить акты геноцида и принять необходимые меры для оказания гуманитарной помощи мирным жителям Газы.

Согласно оценкам ООН, а также заключениям Независимой целевой группы по применению Меморандума о национальной безопасности-20 (NSM-20) , “многочисленные зафиксированные наблюдателями инциденты представляют собой нарушения международного гуманитарного права, передовой военной практики и ненадлежащих ограничений на гуманитарную помощь.”

8 февраля с.г. президент США Байден также подписал меморандум Государственному департаменту и министерству обороны с поручением до 8 мая представить Конгрессу доклад о соблюдении Израилем (и, номинально, другими союзниками США) норм международного гуманитарного права и передовой военной практики, а также о том, препятствует ли это оказанию гуманитарной помощи Газе.

Посол Никарагуа Карлос Хосе Аргуэльо Гомес на слушаниях в Международном суде  по делу, касающемуся финансовой и военной помощи, оказанной Израилю, а также прекращения субсидий организации помощи БАПОР, предъявил  помимо Израиля также иск и Германии за содействие геноциду.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призывает провести расследование действий Израиля в Газе, особенно с учетом недавно обнаруженных в этом палестинском анклаве массовых захоронений. Как указывается в обращении ООН, «в нескольких местах Газы были обнаружены массовые захоронения, в том числе в медицинских комплексах "Аш-Шифа" и "Насер". По сообщениям, только в Насере было эксгумировано более 390 тел и есть утверждения о нарушениях международного права».

#израиль война #израиль и палестина #военные преступления израиля #геноцид в газе
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