Швейцарское Федеральное управление вооружений объявило, что, в целях совершенствования своей ПРО и оснащения ее дополнительно системой средней дальности, оно намеревается закупить в ближайшее время такую военную технику у европейских производителей.

После покупки у Соединенных Штатов пяти боевых единиц Patriot и ракет GEM-T (с усовершенствованной полуактивной головкой самонаведения, оптимизированной для поражения баллистических целей) за 1,2 миллиарда долларов, Швейцария намерена в кратчайшие сроки восполнить свои пробелы в области противовоздушной обороны средней дальности. Для этого она планирует инвестировать еще 675 миллионов евро в рамках программы «DSA MP».

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В этой связи 30 апреля швейцарское Федеральное управление вооружений (Armasuisse) сообщило, что обратилось к трем «потенциальным поставщикам» для своей будущей системы ПРО средней дальности: к немецкой оружейной компании Dielh Defense (выпускающей ЗРК IRIS-T SLM), к производителю подвижного зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS (тандем норвежской фирмы Kongsberg Defence & Aerospace в соавторстве с американской компанией Raytheon), а также к ведущему европейскому разработчику и производителю ракетных систем MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale).

«Этим трем производителям теперь предлагается предложить подходящую систему на основе тендерной документации», - пояснил представитель Armasuisse. При этом он указал, что в первую очередь будут учтены возможности этих компаний, «уже успешно используемые», но есть и другие соображения. В частности, он подчеркнул: «Более высокие критерии также были приняты во внимание при выборе потенциального будущего поставщика ПРО средней дальности в зависимости от страны производителя. Это, в частности, касается потенциала сотрудничества с Европой в различных областях, таких как обучение будущих операторов системы, техническое обслуживание поставляемой техники и ракет. Участие швейцарской промышленности имеет особое значение». Он также уточнил, что заинтересованные производители должны будут предложить ориентировочные цены в качестве обязательной отправной точки для подробных переговоров о приобретении, а также расширенную информацию по своей продукции. Их ответы должны быть представлены Armasuisse к середине июля, а о выборе конкретной системы будет объявлено в третьем квартале 2024 года.

Поскольку Швейцария присоединилась к проекту противоракетной обороны, инициированному Германией в рамках НАТО (ESSI-Европейская инициатива Sky Shield Initiative), компания Diehl Defense является безусловным фаворитом.

Напомним, что ESSI стремится объединить закупки систем противовоздушной обороны между странами-участницами. И IRIS-T SLM является одной из трех выбранных систем, наряду с американским Patriot и израильским Arrow 3. Но Armasuisse уверяет, что это никак не повлияет на его выбор будущего поставщика для Швейцарии ЗРК средней дальности.