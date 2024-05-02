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vizir47
ВМС США получили атомную подводную лодку "Нью-Джерси" мощностью 280 000 лошадиных сил
ВМС США поставлена новейшая атомная подводная лодка New Jersey класса "Вирджиния", которая стала 11-ой подводной лодкой США указанного класса. Ожидается, что она будет введена в строй в конце 2024 года.

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Военно-морским силам США поставлена новейшая атомная подводная лодка  New Jersey (SSN 796) класса "Вирджиния"  дочерней компанией Huntington Ingalls Industries (HII), Newport News Shipbuilding (NNS). Это 11-я подводная лодка указанного класса, поставленная компанией NNS, и 23-я, построенная в рамках соглашения о сотрудничестве с General Dynamics Electric Boat. Строительство этой подводной лодки началось в марте 2016 года. Как указывают американские СМИ, за более чем столетие судостроительные подразделения HII в Ньюпорт-Ньюсе и Ингаллсе в Вирджинии и Миссисипи построили больше кораблей в различных классов, чем любой другой судостроительный завод ВМС США.

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Название атомной подводной лодки "New Jersey" было присвоено ей в ноябре 2021 года на выставке NNS спонсором судна Сьюзан Димарко, жительницей Нью-Джерси, стоматологом на пенсии и женой бывшего министра внутренней безопасности Джея Джонсона. Таким образом, эта подводная лодка станет третьим кораблем ВМС США, названным в честь штата Нью-Джерси. Как указывали ранее американские СМИ, указанная подводная лодка будет предназначенная для экипажа смешанного пола.

Ожидается, что подводная лодка будет введена в строй в конце 2024 года. Церемония ее ввода в эксплуатацию запланирована на 14 сентября.

Разработанные в соответствии с требованиями Военно-морского флота США в эпоху после окончания холодной войны, подводные лодки класса "Вирджиния" обладают повышенной скрытностью, улучшенными возможностями наблюдения и специальными боевыми усовершенствованиями, которые позволяют им выполнять многоцелевые задачи. Такие подводные лодки могут развивать скорость в подводном положении более 25 узлов (46 километров в час) и оставаться под водой до трех месяцев.

Они оснащены ядерным реактором мощностью 280 000 лошадиных сил, паровыми турбинами, а также основным и вспомогательным двигательными установками. Они могут погружаться на глубину до 240 метров и обладают гибкой эксплуатационной способностью – в зависимости от требований к техническому обслуживанию и поставкам. Такие подводные лодки могут быть оснащены крылатыми ракетами "Томагавк", противокорабельными ракетами "Гарпун" и торпедами, в зависимости от конфигурации и требований.

Программа строительства подводных лодок класса "Вирджиния" была начата для замены подводных лодок класса "Лос-Анджелес", которые находились на вооружении ВМС США с 1970-х годов. Компания HII построила 29 из 62 судов класса "Лос-Анджелес" для ВМС США.

В феврале 2024 года компания HII объявила о завершении начальных ходовых испытаний подводной лодки USS New Jersey. Компания сообщила, что судно провело несколько дней в море, тестируя свои системы и компоненты. “Испытания включали в себя погружение подводной лодки в первый раз и выполнение скоростных маневров как на поверхности, так и в подводном положении”, - говорится в пресс-релизе компании. Далее указывалось, что команды NNS продолжат программу испытаний, прежде чем передать лодку ВМС США. По сообщению компании, более 10 000 судостроителей из NNS и Electric Boat участвовали в строительстве этой подводной лодки наряду с тысячами поставщиков по всей стране, в том числе более 100 из Нью-Джерси, которые поддерживают строительство подводных лодок.

#сша #вмс сша #атомная подводная лодка new jersey
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