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vizir47
Пекин обвиняет AUKUS в угрозе распространения ядерного оружия в Тихом океане
Во время визита в Папуа - Новую Гвинею министр иностранных дел Китая Ван И раскритиковал пакт о безопасности AUKUS, обвинив этот альянс в угрозе распространения ядерного оружия в Тихом океане.

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По оценкам обозревателей, напряженность в отношениях между Китаем и Западом в Тихоокеанском регионе продолжает накаляться.

20 апреля во время визита в Папуа - Новую Гвинею министр иностранных дел Китая Ван И раскритиковал  пакт о безопасности AUKUS, указав, что западные страны вызывают раскол и потенциально увеличивают распространение ядерного оружия в южной части Тихого океана, нарушая региональные договора и суверенитет стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Указанные обвинения Китая обусловлены прежде всего тем, что, согласно пакту AUKUS, Соединенные Штаты и Великобритания предоставят Австралии атомные подводные лодки с обычным вооружением.

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Ван И пояснил, что трехстороннее соглашение альянса AUKUS, в который входят Австралия, Великобритания, США (и, возможно, скоро Япония), противоречит Южнотихоокеанскому договору, запрещающему ядерное оружие в регионе и такой шаг со стороны западного блока "повышает серьезные риски ядерному распространению". "Недавние попытки привлечь больше стран к участию в подобной инициативе, направленной на разжигание конфронтации между блоками и провоцирование раскола, полностью противоречат насущным потребностям островных государств", - сказал во время своего визита в Папуа - Новую Гвинею министр иностранных дел Китая, имея в виду отношения Австралии и США с Соломоновыми островами, а также привлечение Японии к участию в AUKUS. Помимо этого, Ван И напомнил, что Великобритания и Австралия подписали в Канберре в прошлом месяце новое оборонное соглашение, позволяющее двум давним союзникам размещать у себя войска и обмениваться военными разведданными.

Таким образом, китайское правительство осуждает австралийский проект по оснащению подводных лодок атомными двигателями. Как известно, первым столпом пакта AUKUS, подписанного в 2021 году, является оснащение Австралии флотом мощных атомных подводных лодок, что привело к расторжению Канберрой ранее заключенного контракта с французской военно-морской промышленной группой на поставку ударных подводных лодок с обычными двигателями. В конце марта Австралия и британская оборонная группа BAE Systems подписали соглашение о партнерстве для строительства будущих подводных лодок с ядерными двигателями, которое, по мнению представителей Министерства обороны Австралии, должно привести к строительству как минимум пяти подводных лодок. Ожидается, что они будут добавлены к трем подводным лодкам американской постройки. Вторая важная часть соглашения касается кибервойн, искусственного интеллекта (ИИ), а также разработки подводных беспилотных аппаратов и гиперзвуковых ракет большой дальности.

Такие действия Австралии, по оценкам Пекина, безусловно отражают ее стратегическое переориентирование на Тихий океан. И это, в частности, подтверждает публикация  Канберрой на днях первой в истории страны Стратегии национальной обороны, ориентированной на Тихий океан. Ее главная  цель - ответить на политику Китая. Как отмечается в указанной Стратегии, ВМС Австралии  должны быть значительно увеличены в ближайшее время, в том числе и за счет новых подводных беспилотников.

В последние годы Китай, Австралия и Соединенные Штаты вели ожесточенную борьбу за расширение своего влияния в южной части Тихого океана. На островах региона проживает мало жителей, но они богаты природными ресурсами и, прежде всего, расположены на геостратегических морских путях, некоторые из которых могут оказаться жизненно важными в случае военного конфликта, в частности, с Тайванем.

Как отмечали недавно региональные обозреватели, кажущееся умиротворение между КНР и Австралией намечалось с мартовским визитом главы китайской дипломатии в Канберру. Австралия даже приветствовала возобновление «стабильности» в своих давних напряженных отношениях с Пекином. Однако ситуация остается напряженной, особенно из-за событий вокруг Тайваня.

В этой связи Австралия, Великобритания и США указали 9 апреля, что они “рассматривают возможность сотрудничества” с Японией в рамках AUKUS. Это снова вызвало гнев Пекина. В результате, в дополнение к критике поставок Австралии атомных подводных лодок, министр КНР Ван И заявил, что «недавняя попытка вовлечь больше стран в инициативу AUKUS только усугубляет конфронтацию между блоками и вызывает раскол, полностью несовместима с насущными потребностями стран Тихого океана».

#кнр #aukus #атр #распространения ядерного оружия в тихом океане
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