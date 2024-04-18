В Австралии опубликована первая в истории страны Стратегии национальной обороны на 2024 год и Комплексная инвестиционная программа на 2024 год для австралийской армии.

24 апреля 2023 года Австралия опубликовала "Стратегический обзор обороны", в котором изложена новая стратегическая и промышленная программа страны на период 2023-2033 годов.

Этот документ получил на днях дополнительную корректировку и дополнение, изложенные австралийским Министерством обороны в виде первой в истории Стратегии национальной обороны на 2024 год. Новый 80-страничный документ рисует относительно мрачную картину ситуации в области безопасности в Тихом океане и выступает за резкое увеличение военных расходов Канберры с целью переоснащения ее армии.

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В опубликованной Стратегии особое внимание уделяется Тихоокеанскому региону "перед лицом тактики Китая и на фоне напряженности в регионе". "Оптимистичные предположения, которые определяли оборонное планирование после окончания холодной войны, давно устарели", - заявил министр обороны Ричард Марлз, представляя текст Стратегии. В частности, он подчеркнул, что "Китай использовал тактику принуждения для достижения своих стратегических целей", и "Австралия больше не может позволить себе роскошь иметь 10-летнее окно стратегического предупреждения в случае конфликта, как до сих пор считалось в прежней доктрине".

Таким образом, Австралия теперь сосредотачивается на защите интересов в своем непосредственном регионе, подчеркнул Ричард Марлз. Для этого военные расходы Австралии должны вырасти примерно с 2 % сегодня до 2,4 % в течение 10 лет.

В Стратегии говорится, что Австралия сталкивается с самой сложной стратегической обстановкой со времен Второй мировой войны, требующей скоординированного общенационального подхода к обороне страны. Ричард Марлз подчеркнул, что, с момента опубликования в прошлом году "Стратегического обзора обороны", правительство инвестировало дополнительные 5,7 миллиарда долларов на следующие четыре года и 50,3 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия в финансирование обороны, что превышает предыдущую динамику за этот период. Эти дополнительные инвестиции включают: 11,1 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия для предоставления ответа правительства на независимый анализ состояния надводного боевого флота ВМС; 1 миллиард долларов в течение следующих четырех лет для повышения готовности ПВО, в том числе для нанесения ударов на большие расстояния, целеуказания и автономных систем; 38,2 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия для комплексной инвестиционной программы закупок военного оборудования. Это увеличение финансирования приведет к тому, что к 2033-2034 годам оборонный бюджет вырастет более чем на 100 миллиардов долларов, что будет иметь решающее значение для реализации Стратегии национальной обороны. Общий объем финансирования оборонного портфеля в течение десятилетия достигнет 765 миллиардов долларов.

В дополнение к "Стратегии национальной обороны на 2024 год" правительство Австралии также опубликовало "Комплексную инвестиционную программу на 2024 год", которая, как указывается, будет пересматриваться раз в два года в соответствии с циклом разработки Стратегии национальной обороны, чтобы обеспечить соответствие инвестиционных планов правительства стратегическим установкам страны.

"Комплексный инвестиционный план намеренно изменяет программу закупок национальной армии, чтобы обеспечить ее критически важными возможностями, необходимыми на следующее десятилетие и последующий период", - сказал Пэт Конрой, министр оборонной промышленности.

В Стратегии говорится, что люди являются самым важным активом обороны В этой связи правительство Австралии, при презентации указанных двух документов заявило, что оно уже внедрило несколько ключевых инициатив по улучшению набора и для удержания персонала, расширив критерии отбора, чтобы дать возможность большему числу людей вступить в ряды армии, включая разработку, при необходимости, вариантов найма лиц, не являющихся гражданами Австралии; рационализацию и совершенствование системы найма; поощрение персонала к более длительной службе с помощью инициатив по удержанию.

В тексте Стратегии подчеркивается, что союз Австралии с Соединенными Штатами остается основополагающим для национальной безопасности страны. Правительство Австралии привержено углублению и расширению оборонного сотрудничества с Соединенными Штатами и совместной работе с Соединенным Королевством под эгидой АУКУС. Правительство также уделяет большое внимание укреплению оборонных связей Австралии с Юго-Восточной Азией и Тихоокеанским регионом, а также с регионами Индийского океана и Северной Азии.

Как указывается, Стратегия будет обновляться раз в два года вместе с Комплексной инвестиционной программой, чтобы обеспечить соответствие оборонной политики, стратегии, возможностей и планирования быстро меняющимся стратегическим условиям. Следующая Национальная оборонная стратегия будет опубликована в 2026 году.