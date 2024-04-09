Швеция ввела в эксплуатацию новый военный корабль Artemis, предназначенный для сбора разведывательной информации в Балтийском море и радиоразведки.

3 апреля на военно-морской базе Карлскруна состоялся официальный ввод в состав 1-й флотилии подводных лодок Швеции нового корабля для сбора разведывательной информации Artemis, который начал свое оперативное развертывание на Балтике.

Среди гостей на церемонии были командующий ВМС Швеции контр-адмирал Ева Скоог-Хаслум и генеральный директор Försvarets radioanstalt (FRA - Радиослужба национальной обороны) Бьерн Лирвал.

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HMS Artemis (A202) - корабль радиотехнической разведки (SIGINT), спроектированный для ВМС Швеции. Он будет применяться для пеленгации и выявления излучений станций радиосвязи в Балтийском регионе. Это судно заменило своего предшественника - HMS Orion (A 201), уже 40 лет использовавшегося для сбора такой разведывательной информации.

Новый корабль превосходит своего предшественника и имеет большее водоизмещение в 3000 тонн (против 1400 тонн HMS Orion) и размеры (его длина 76,4 метра, против 61,2 метра предшественника), оснащен самым современным оборудованием, способным вести радиоразведку. Artemis имеет дизель-электрическую силовую установку с четырьмя генераторными установками по 990 кВт каждая и двумя главными азимутальными подруливающими устройствами, обеспечивающими скорость около 14 узлов. Для повышения маневренности предусмотрены два носовых подруливающих устройства. Это самый большой шведский военный корабль, построенный со времен эсминцев класса " Halland" в 1950-х годах водоизмещением 3400 тонн.

Судно HMS Artemis SIGINT было построено в рамках проекта B104 в соответствии с контрактом, подписанным между Saab и Шведским управлением оборонных материалов (FMV) 26 апреля 2017 года. Как стало известно из публикаций шведских СМИ, концептуальный проект этого корабля, включая специальное оборудование, был разработан компаниями FMV и Saab Kockums, технический и детальный проекты были разработаны польским бюро MMC Ship Design & Marine Consulting.

Шведская компания передала строительство судовой платформы на аутсорсинг польской Stocznia Remontowa “Nauta” в Гдыне, которая отвечала за строительство платформы, ее оборудования и механизмов, а также за проведение приемо-сдаточных испытаний в порту и в море.

Судно было спущено на воду 17 апреля 2019 года. Из-за финансовых проблем компании “Nauta” процесс строительства этого корабля был прерван, и недостроенный он покинул Гдыню 15 февраля 2021 года на буксире, прибыв на верфь Saab Kockums в Карлскруне. 15 ноября 2023 года в Карлскруне шведское управление военной техники передало HMS Artemis Вооруженным силам Швеции.