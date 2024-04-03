На фоне продолжающегося уже пятый год пограничного конфликта между Индией и Китаем, Нью-Дели осуществил на днях «расширенное» развертывание дополнительных 10 000 военнослужащих вдоль своей спорной границы.

По сообщениям СМИ, десятки тысяч индийских и китайских солдат сегодня сосредоточены вдоль действующей линии контроля (LAC) неопределенной границы между Китаем и Индией. Несколько раз индийские войска и войска Народно-освободительной армии Китая уже вступали в столкновения на этом участке совместной границы, превращая его в крупнейший пограничный конфликт между двумя самыми густонаселенными странами мира после короткой пограничной войны, которую они вели друг с другом в 1962 году.

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После новой стычки в декабре 2022 года Нью-Дели похвастался, что его силы смогли отразить то, что, по его утверждению, было наступлением Китая, благодаря разведданным «в реальном времени», предоставленным Соединенными Штатами. На этом фоне западные обозреватели отмечают, что премьер-министр Нарендра Моди и его правительство сторонников превосходства индуистской партии Бхаратия Джанатха (БДП) используют пограничный конфликт, чтобы значительно расширить двусторонние, трехсторонние и четырехсторонние военно-стратегические связи Индии с Вашингтоном и его ключевыми союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Японией и Австралией, тем самым еще больше укрепляя роль Индии в регионе. В то же время отмечается, что США также пытаются все активнее вовлечь Индию в свое противостояние с Китаем, усиливая экономическое, дипломатическое и военно-стратегическое давление на Пекин через Тайвань и других своих основных союзников в Азии, а именно Японию, Южную Корею и Филиппины.

Поскольку пограничный конфликт между Индией и Китаем длится уже пятый год, Нью-Дели осуществил на днях «расширенное» развертывание дополнительных 10 000 военнослужащих вдоль своей спорной границы с Китаем в Уттаракханде и Химачал-Прадеше, индийских штатах, примыкающих к западному Тибету. По оценкам аналитиков, эта эскалация увеличивает риск полномасштабной войны между двумя соперниками, обладающими ядерным оружием.

Войска для развертывания в Уттаракханде и Химачал-Прадеше перебрасываются с западной границы Индии с Пакистаном. Это, в свою очередь, свидетельствует, по оценкам аналитиков, что Нью-Дели теперь считает своим главным противником Китай, а не своего исторического соперника Пакистан.

Дополнительно перебрасываемые Индией на границу с Китаем войска дополнят наличие 50 000 военнослужащих, которые Индия и Китай с 2020 года уже развернули вдоль границы, а также значительное количество танков, военных самолетов и артиллерийских орудий. С обеих сторон прилагаются постоянные усилия по строительству новых укреплений, взлетно-посадочных полос, дорог, туннелей, мостов и железнодорожного сообщения, чтобы облегчить быстрое перемещение войск и техники через этот негостеприимный гималайский приграничный регион.

Несмотря на почти два десятка раундов двусторонних переговоров, последний из которых состоялся 19 февраля, тупик сохраняется, и каждая сторона подчеркивает, что другая сторона должна уйти. Реакция Китая на последние действия Индии была пока относительно сдержанной.