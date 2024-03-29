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vizir47
RocketStar анонсировала создание нового ионного двигателя с ядерным синтезом
Американская компания RocketStar анонсировала создание ею новой силовой установки с ядерным синтезом для космических кораблей. Новый ионный двигатель получил название FireStar Fusion Drive и на 50% лучше, чем его предшественник с точки зрения тяги.

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Расположенная в Нью-Йорке компания RocketStar объявила   о создании для космических ракет новой космической двигательной установки с импульсной плазмой и ядерным синтезом.

Le FireStar™ Fusion Drive de la société Rocketstar est la première unité de propulsion électrique améliorée par fusion nucléaire au monde.

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Новый ионный двигатель RocketStar  получил название FireStar Fusion Drive, он, якобы, на 50% лучше, чем его предшественник FireStar Foundation, с точки зрения тяги. Американские исследователи надеются, что внедренная ими новая технология может произвести революцию в космических путешествиях. По данным RocketStar, это первая в мире электрическая силовая установка, модернизированная за счет ядерного синтеза.

Следует напомнить, что импульсно-плазменные двигатели существуют уже несколько десятилетий. Их первое использование относится к советским временам. Советский космический аппарат Зонд 2, который совершил облет планеты Марс в 1964 году, был оснащен импульсно-плазменным двигателем.

Со времени того первого полета двигатели с импульсной плазмой претерпели значительные изменения. RocketStar сделала исследования в этой области своей специализацией.

По сравнению с другими типами двигателей, ионные двигатели привлекают своей простотой и прочностью. Именно по этой причине НАСА решило протестировать эту технологию в начале 2000-х годов во время миссии Earth Observing 1.

Представители компании RocketStar заявляют, что они разрабатывают уникальную конструкцию импульсно-плазменного двигателя, работающего на воде. Идея состоит в том, чтобы генерировать протоны с высокой скоростью и, следовательно, тягой за счет ионизации водяного пара. Для дальнейшего улучшения характеристик компания внедрила уникальную форму анейтронного ядерного синтеза. Чтобы быть еще более производительным, в новом двигателе FireStar Fusion Drive компании используется реакция ядерного синтеза, которая происходит при попадании бора в выхлопные газы. Эта инновация создает взаимодействие между ядрами бора и протонами, которые движутся с высокой скоростью. Благодаря силе, создаваемой термоядерным топливом, тяга двигателя значительно увеличивается. Также известно, что в результате этого процесса образуется высокоэнергетический углерод, известный как углерод 12, который быстро разлагается, затем превращаясь в три альфа-частицы.

Новый космический силовой агрегат был испытан в High Power Electric Propulsion Laboratory (HPEPL) технологического института Джорджии в Атланте, штат Джорджия, США. По поводу этих испытаний  профессор ядерной инженерии в Университете Нью-Мексико Адам Хехт заявил, что «RocketStar не только постепенно усовершенствовала двигательную установку, но и сделала шаг вперед, применив инновационную концепцию, создав реакцию синтез-деления в выхлопных газах».

Согласно сообщению RocketStar, новая силовая установка FireStar Fusion Drive, которая носит торговое название M1.5, уже готова к использованию в реальных условиях. Ожидается, что она отправится в космос в конце этого года в рамках миссий, проводимых аэрокосмической компанией D-Orbit.

#сша #инновации #firestar fusion drive #rocketstar #ионный двигатель с ядерным синтезом
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