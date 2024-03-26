Утром 26 марта в американском городе Балтиморе обрушился крупный мост, длиной 2,5 км, после того, как в него врезался контейнеровоз.

Крупный мост длиной 2,5 км, открытый в марте 1977 года, обрушился в американском городе Балтимор утром 26 марта после того, как в него врезалось грузовое судно.

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На кадрах видно, как большая часть моста Фрэнсиса Скотта Ки падает в воду. Пожарная служба Балтимора сообщила, что аварийные бригады ищут, по меньшей мере, семь человек. Однако пока слишком рано говорить о том, сколько людей пострадало.

Виновник инцидента - контейнеровоз, известный как Dali под флагом Сингапура, следовавший в Коломбо на Шри-Ланке, врезался в одну из опор моста, в результате чего он рухнул.

Мэр Балтимора Брэндон М. Скотт проинформировал, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и ведутся спасательные работы. Компания, отвечающая за движение по мосту, сообщила, что из-за инцидента все полосы движения были закрыты в обоих направлениях.

Как сообщают СМИ, американцы шокированы кадрами обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки на юго-востоке Балтимора, штат Мэриленд, по которому ежегодно проезжало около 11,5 миллионов автомобилей. Для некоторых наблюдателей обрушение этого моста является символом упадка американской империи.

Американские СМИ отмечают, что этот инцидент произошел на фоне политического кризиса в Соединенных Штатах, когда президента Байдена критиковали за его опрометчивые действия и отсутствие лидерства.



