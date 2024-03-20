Правительственный источник Канады сообщил 19 марта, что эта страна прекратит поставки оружия Тель-Авиву.

После того как депутаты Европарламента проголосовали за прекращение необязательных поставок оружия Израилю, который в настоящее время находится в состоянии войны с ХАМАС в секторе Газа, правительственный источник Канады сообщил 19 марта, что эта страна прекратит поставки оружия Тель-Авиву. «Мы находимся в ситуации, когда реальность больше не позволяет нам экспортировать оружие», - сообщил он.

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8 марта канадский парламент принял резолюцию о немедленном прекращении огня и призвал правительство прекратить передачу оружия Израилю. «С 7 октября мы выдаем разрешения только на нелетальные виды оружия. И, учитывая быстро меняющуюся ситуацию в регионе, мы не выдавали никаких разрешений с 8 января» , - заявила глава канадской дипломатии Мелани Джоли, посетившая Ближний Восток на прошлой неделе.

Лицензии на продажу оружия, выданные Канадой с начала конфликта между Израилем и ХАМАС пять месяцев назад, касались только экспорта нелетального оружия, такого как средства связи, сообщил правительственный источник. Подтверждая право Израиля на самооборону, премьер-министр Канады Джастин Трюдо тем не менее занял достаточно критическую позицию в отношении военной операции, проводимой израильской армией в секторе Газа.

По данным Radio-Canada, Оттава экспортировала в Израиль военную технику на сумму более 21 миллиона канадских долларов в 2022 году и 26 миллионов в 2021 году, в результате чего Израиль вошел в десятку крупнейших направлений канадского экспорта вооружений.

Глава израильской дипломатии Исраэль Кац критически охарактеризовал последнее решение Канады. «Прискорбное решение Канады, которое ущемляет право Израиля на самооборону... История будет сурово судить об этом шаге канадского правительства», - сказал он в кратком заявлении.

В Соединенных Штатах сенатор Берни Сандерс в своем выступлении в соцсетях приветствовал решение Канады. “ Учитывая гуманитарную катастрофу в Газе, включая широко распространенный и усиливающийся голод, Соединенные Штаты не должны предоставлять военной машине Нетаньяху ни цента лишнего», - прокомментировал он выступление главы израильского правительства.

Вопрос о поставках оружия Израилю вызвал судебные разбирательства в нескольких странах мира. В Канаде коалиция юристов и граждан палестинского происхождения в начале марта 2024 года подала жалобу на правительство Канады с требованием приостановить экспорт оружия в Израиль, обвинив его в нарушении не только Международного, но и внутреннего законодательства.