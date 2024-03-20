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vizir47
Комиссия Африканского союза и TikTok запускают кампанию по укреплению безопасности в интернете
Комиссия Африканского Союза и TikTok стремятся не только содействовать расширению доступа молодежи к цифровым платформам, но и поощрять их безопасное использование для устранения рисков, связанных с использованием интернета.

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Согласно сообщениям африканских СМИ, социальная сеть TikTok и комиссия Африканского Союза (AU) через свое управление по делам женщин, гендерной политике и молодежи (WGYD) запускают кампанию «#SaferTogether» для повышения безопасности в интернете. «Цель этой кампании - обучить и повысить осведомленность молодежи, родителей, учителей и лидеров сообществ о цифровой безопасности с помощью активаций, реализованных в приложении TikTok и на местах», - говорится в опубликованном заявлении.

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Также указывается, что «TikTok обеспечивает безопасную среду, постоянно усиливая свои меры безопасности и сотрудничая с комиссией Африканского союза для обеспечения безопасности и расширения прав и возможностей молодежи в цифровом пространстве, одновременно продвигая цифровизацию Африки в интересах благополучия молодежи». Подписание этого важного партнерства с комиссией Африканского союза подчеркивает, по мнению обеих сторон, их приверженность цифровому образованию и безопасности.

Эта флагманская многолетняя инициатива была выдвинута в рамках саммита «TikTok Safer Internet», состоявшегося в Аккре, Гана. «Наше партнерство #SaferTogether с комиссией Африканского союза по делам женщин, гендерной политике и молодежи подтверждает непоколебимую приверженность TikTok разнообразию рынков по всей Африке. ( ... ) Мы стремимся создать безопасную цифровую среду для всех», - заверила Форчун Мгвили-Сибанда, директор по связям с правительством и государственной политике TikTok в странах Африки к югу от Сахары. Объединяя свои усилия для обеспечения более безопасного общения в Интернете, TikTok и комиссия Африканского Союза «обязуются предоставлять соответствующие учебные материалы и рекомендации для создания позитивного и безопасного онлайн-путешествия для всех».

Директор Управления по делам женщин, гендерной политике и молодежи Африканского Союза Пруденс Нонкулулеко Нгвенья, со своей стороны, приветствовала это партнерство, заявив о важном шаге на пути к автономии африканской молодежи и защите ее цифрового будущего. "Запуск кампании #SaferTogether с помощью TikTok является продолжением усилий Африканского союза по продвижению и защите не только безопасного онлайн-опыта для молодых людей в Африке, но и их психического благополучия (...); важно, чтобы они извлекали выгоду из безопасной среды цифровых платформ для их жизни", - сказала она.

Посредством планов и инициатив на континентальном уровне, таких как стратегия цифровой трансформации для Африки и инициатива «1 Million Next Level Initiative», комиссия Африканского Союза стремится не только содействовать расширению доступа молодежи к цифровым платформам, но и поощрять их безопасное использование для устранения рисков, связанных с использованием интернета. TikTok, со своей стороны, указывает, что социальная сеть стремится применять эффективные меры безопасности и предоставлять пользователям возможность контролировать свои учетные записи и контент, поощряя активное участие пользователей в защите сообщества. Пользователям предлагается сообщать о любом контенте, нарушающем правила сообщества.

#tiktok #безопасность в интернете #комиссия африканского союза
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