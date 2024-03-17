Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Киев приспосабливает Миг-29, Су-27 и Су-24 для использования поставляемых Западом ракет
ВВС Украины активно ищут решения, позволяющие использовать их самолеты МиГ-29, Су-27 и Су-24 для оснащения некоторыми боеприпасами, поставляемыми Киеву США, Францией и Великобританией.

реклама

Как сообщают французские СМИ, из-за отсутствия на данный момент истребителей-бомбардировщиков западной разработки, таких как F-16, ВВС Украины активно ищут решения, позволяющие использовать свои самолеты МиГ-29, Су-27 и Су-24 советского производства для их оснащения некоторыми боеприпасами, предоставленными Киеву Соединенными Штатами, Францией и Соединенным Королевством после начала Россией СВО. Однако это не всегда просто, поскольку электронные системы используемых советских самолетов устарели.

Тем не менее, чтобы МиГ-29 мог использовать американскую AGM-88 HARM высокоскоростную ракету, предназначенную для поражения радаров противника, было найдено решение прикрепить западный пилон LAU-118/A к стандартному пилону, установить внешний аккумулятор для обеспечения его электроснабжения и соединить все это кабелем с радиолокационным датчиком, установленным в кабине самолета. Такая же работа была проделана для Су-27.

реклама

https://www.opex360.com/wp-content/uploads/mig29-a2sm-20240316.jpg


Помимо AGM-88 HARM, ВВС Украины также имеют JDAM-ER - совместный боеприпас прямого поражения, то есть бомбы Mk82, использующие инерциальную навигационную систему наведения (INS) в сочетании с GPS-приемником, которые могут сбрасываться с безопасного расстояния.

При этом западными экспертами отмечается, что передача польских и словацких МиГ-29, которые были приведены в соответствие со стандартами НАТО (авионика, шина передачи данных MIL-std-1533b, система IFF Mark XIIA и прочее), явно облегчила задачу украинским специалистам. В любом случае им потребовалось спроектировать конкретный блок для использования JDAM-ER. Как указывают западные специалисты, этот пилон также может быть использован для того, чтобы позволить украинским МиГ-29 нести модульное вооружение класса «воздух-земля» (A2SM или AASM) «Hammer», поставляемое Францией. Напомним, Франция объявила, что будет поставлять Украине 50 A2SM в месяц в дополнение к сорока дополнительным крылатым ракетам SCALP EG.

Как и JDAM-ER, A2SM состоит из комплекта наведения и комплекта "увеличения дальности", установленных на корпусе бомбы. Они позволяют поражать цель с большим прогнозом с безопасного расстояния независимо от погодных условий. Доступны три версии: INS/GPS (гибридное инерциальное наведение по GPS), INS/GPS/IR (инерциальное наведение/GPS в комплекте с терминальным наведением с инфракрасным тепловизором) и лазерное INS/GPS (инерциальное наведение/GPS в комплекте с терминальным лазерным наведением по движущимся целям).

Французские авиабомбы AASM-250 были впервые применены украинскими войсками для нанесения ударов по Авдеевскому коксохимическому заводу. Французское семейство AASM «Hammer» состоит из бомб массой 250, 500 и 1000 кг с возможностью установки ракетных ускорителей. О первом использовании A2SM ВВС Украины было сообщено 3 марта после удара по российским позициям в районе Авдеевки. Затем утверждалось, что ЗРС якобы также использовались для уничтожения танкера «Механик Погодин», севшего на мель на южном берегу Днепра.

На слушаниях в Национальном собрании 29 февраля министр Вооруженных сил Себастьян Лекорну объяснил, что передача AASM Украине, возможно, была более разумной, чем намерение отправить Mirage 2000D. «Пятьдесят бомб A2SM, доставляемых ежемесячно и теперь совместимых с самолетами советского класса, на данный момент являются нашим стремлением «изменения игры» - заявил Лекорну.

#сво #использование киевом западных авиабомб
+
Написать комментарий (0)
Армия России нанесла удар высокоточным оружием по пункту размещения украинских войск в Славянске
Утром 17 марта украинские формирования вновь ударили по Белгороду из РСЗО
Российские подразделения сумели освободить населённый пункт Мирное Запорожской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский дрон-камикадзе "Герань" приобретает способности разведчика и вызывает озабоченность в США
5
Скриншот The Sims 5 с двумя персонажами вызвал недовольство у фанатов игры
9
В Краснодарском крае стартовал дорожный мегапроект за 1,5 трлн рублей
5
В Ленинградской области построили мост, которого ждали 15 лет
2
Шольц: доходы от замороженных российских активов будут направлены на вооружения для Киева
11
Роскомнадзор не обновляет список запрещённых сайтов
+
ВС РФ затрофеили первый Marder 1A3, переданный для ВСУ и уже ищут его "Ахиллесову пяту"
+
Military Watch: ПВО Украины истощилась после потери ЗРК Patriot и С-300
2
Intel предложила продавать процессоры без теплораспределительной крышки
10
Lordstown Motors обвинил техногиганта Foxconn в умышленном уничтожении ее бизнеса
+
Работа в сфере IT больше не является "тихой гаванью"
+
Старые видеокарты NVIDIA получили возможность существенно увеличить производительность в играх
1
Android 15 будет определять местоположение смартфона даже в выключенном состоянии
4
Компания Boeing заявила, что у нее отсутствует документация на оторвавшуюся дверную заглушку
1
Российские учёные создали универсального разведчика — робот-шар
3
Acer представила видеокарты Radeon RX 7900 OC в собственных исполнениях
+
Строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург пример системного подхода РФ
1
Запуск первого в России производства квантовых процессоров
1
ASML было бы удобнее мигрировать в Германию, а не Францию
+
Владельцы десятков ПВЗ Ozon бастуют против сервисного сбора, приостановив работу
+

Популярные статьи

Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
25
"Аргайл: Супершпион" - бестолковый и не смешной фильмец (субъективный обзор)
3
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
74
Как я собрал для себя мощный компьютер для игр в 2K и провёл тестирование в играх
40
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году
13
От Ryzen 9 7950X3D до Ryzen 7 5700X3D – выбираем самый выгодный игровой процессор от тётушки Су
8
WZ: Пентагон наращивают производство F-35 — но США уже не догнать КНР по количеству боевых самолетов
3
В России разрабатывают "Герань" с функциями дальнего разведчика и комплекса целеуказания
+
Как работает "фабрика троллей Xbox" и какие блогеры ей помогают
15
Обзор игры Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered
+

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
19:19
Поднимал raid0 на ноуте hp 2570p с двумя sata ssd. Один из них был в optibay вставлен. Потом гонял файлы между виртуалками и хостом)) 960-980мб/сек и это 5 лет назад))
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
DANYNAFIG
19:17
Так это только для i7 и i9 , можно расходиться :)
Технология Intel APO теперь доступна для большего количества игр и процессоров
Олесь Кука
19:16
Это как я периодически порываюсь к LFS. Но смысла в красноглазии не вижу)) хотя раньше свои ядра собирал - make defconfig, localmodconfig и последующее допиливание menuconfig. Но сейчас ядро так часто...
Как была решена типичная для Linux проблема отвала сети в дистрибутиве Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6
Руслан
19:15
Просто жесть. Смотрел сейчас другой ролик. Интел не только в два раза дороже но и в 2-2,5 раза больше потребляет. 60w против 140w. В некоторых играх 79w против 185w. Вот это печка
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
Илья Масленников
19:13
А мне интересно, чем ты текст на экране читаешь? Там написано "Вы больше НЕ БУДЕТЕ ВИДЕТЬ материалы этого автора в списках" а не "Вы больше НЕ МОЖЕТЕ ПИСАТЬ под материалами этого автора в списках"
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
VAKT
19:11
триЦий - новое вещество в атомном мире ! Заипали уёпищные жпт-копирастеры
Завершен четвертый этап сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1"
Илья Масленников
19:11
Ты с темы не съезжай - ты начал в своей статье выёбываться, что колды не будет, хотя на самом деле она БЫЛА заявлена Филей. “Our intent is the full portfolio of games from ZeniMax, Activision Blizzard...
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
gotreksson
19:08
Божественный ник!!!
Индийская армия готовится к внедрению новейшего минометного комплекса "Алакран"
22870
19:07
Его ведь выгнали из палаты Наполеонов и теперь он в палате Александров, Ганнибалов и Леонидов.
Рейтинг Макрона падает из-за поддержки Украины: французы не одобряют его политику
REY_B_
19:01
ОДАБы, это немного другое. ТОС типа "огнемёт".
«Омсктрансмаш» запатентовал новую разработку ТОС-3 «Дракон» с дальнобойными снарядами ТБС М3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем