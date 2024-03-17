ВВС Украины активно ищут решения, позволяющие использовать их самолеты МиГ-29, Су-27 и Су-24 для оснащения некоторыми боеприпасами, поставляемыми Киеву США, Францией и Великобританией.

Как сообщают французские СМИ, из-за отсутствия на данный момент истребителей-бомбардировщиков западной разработки, таких как F-16, ВВС Украины активно ищут решения, позволяющие использовать свои самолеты МиГ-29, Су-27 и Су-24 советского производства для их оснащения некоторыми боеприпасами, предоставленными Киеву Соединенными Штатами, Францией и Соединенным Королевством после начала Россией СВО. Однако это не всегда просто, поскольку электронные системы используемых советских самолетов устарели.

Тем не менее, чтобы МиГ-29 мог использовать американскую AGM-88 HARM высокоскоростную ракету, предназначенную для поражения радаров противника, было найдено решение прикрепить западный пилон LAU-118/A к стандартному пилону, установить внешний аккумулятор для обеспечения его электроснабжения и соединить все это кабелем с радиолокационным датчиком, установленным в кабине самолета. Такая же работа была проделана для Су-27.

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Помимо AGM-88 HARM, ВВС Украины также имеют JDAM-ER - совместный боеприпас прямого поражения, то есть бомбы Mk82, использующие инерциальную навигационную систему наведения (INS) в сочетании с GPS-приемником, которые могут сбрасываться с безопасного расстояния.

При этом западными экспертами отмечается, что передача польских и словацких МиГ-29, которые были приведены в соответствие со стандартами НАТО (авионика, шина передачи данных MIL-std-1533b, система IFF Mark XIIA и прочее), явно облегчила задачу украинским специалистам. В любом случае им потребовалось спроектировать конкретный блок для использования JDAM-ER. Как указывают западные специалисты, этот пилон также может быть использован для того, чтобы позволить украинским МиГ-29 нести модульное вооружение класса «воздух-земля» (A2SM или AASM) «Hammer», поставляемое Францией. Напомним, Франция объявила, что будет поставлять Украине 50 A2SM в месяц в дополнение к сорока дополнительным крылатым ракетам SCALP EG.

Как и JDAM-ER, A2SM состоит из комплекта наведения и комплекта "увеличения дальности", установленных на корпусе бомбы. Они позволяют поражать цель с большим прогнозом с безопасного расстояния независимо от погодных условий. Доступны три версии: INS/GPS (гибридное инерциальное наведение по GPS), INS/GPS/IR (инерциальное наведение/GPS в комплекте с терминальным наведением с инфракрасным тепловизором) и лазерное INS/GPS (инерциальное наведение/GPS в комплекте с терминальным лазерным наведением по движущимся целям).

Французские авиабомбы AASM-250 были впервые применены украинскими войсками для нанесения ударов по Авдеевскому коксохимическому заводу. Французское семейство AASM «Hammer» состоит из бомб массой 250, 500 и 1000 кг с возможностью установки ракетных ускорителей. О первом использовании A2SM ВВС Украины было сообщено 3 марта после удара по российским позициям в районе Авдеевки. Затем утверждалось, что ЗРС якобы также использовались для уничтожения танкера «Механик Погодин», севшего на мель на южном берегу Днепра.

На слушаниях в Национальном собрании 29 февраля министр Вооруженных сил Себастьян Лекорну объяснил, что передача AASM Украине, возможно, была более разумной, чем намерение отправить Mirage 2000D. «Пятьдесят бомб A2SM, доставляемых ежемесячно и теперь совместимых с самолетами советского класса, на данный момент являются нашим стремлением «изменения игры» - заявил Лекорну.