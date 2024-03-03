Согласно проведенному Всемирной организацией здравоохранения исследованию, более миллиарда человек во всем мире, включая детей и подростков, страдают ожирением, что увеличивает риск их состояния здоровья.

Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международной группы исследователей, более миллиарда человек во всем мире, включая детей и подростков, страдают ожирением - состоянием, связанным с повышенным риском нескольких серьезных проблем со здоровьем.

реклама

В период с 1990 по 2022 год уровень ожирения среди населения увеличился в четыре раза среди детей и подростков и удвоился среди взрослых, говорится в этом крупном исследовании, опубликованном в Британском медицинском журнале The Lancet и проведенном в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Эта "эпидемия прогрессировала быстрее, чем ожидалось", - отметил на пресс-конференции ВОЗ профессор Франческо Бранка, директор департамента ВОЗ "питание для здоровья и развития". По словам профессора Маджида Эззати из Имперского колледжа Лондона, одного из ведущих авторов исследования, первоначально предполагалось, что порог в миллиард человек будет преодолен примерно к 2030 году. Однако проведенные исследования в более чем 190 странах показали, что в 2022 году уже 880 миллионов взрослых страдали ожирением (504 миллиона женщин и 374 миллиона мужчин). В 1990 году их было 195 миллионов.

С 1990 года уровень ожирения почти утроился среди мужчин (с 4,8 % в 1990 году до 14 % в 2022 году) и более чем удвоился среди женщин (с 8,8 % до 18,5 %) с небольшими различиями в зависимости от страны.

Что еще более тревожно, указывают исследователи, с 2022 года ожирением затронуты почти 160 миллионов детей и подростков (94 миллиона мальчиков и 65 миллионов девочек). Примерно 30 лет назад их было 31 миллион.

Как указывается в исследовании ВОЗ, ожирение, сложное и многофакторное хроническое заболевание, сопровождается увеличением смертности от других патологий, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Одной из иллюстраций этого стала пандемия Covid-19, когда избыточный вес был значительным фактором риска.

Обращает на себя внимание и еще один вывод: согласно исследованию, в некоторых странах с низким и средним уровнем дохода, особенно в Полинезии и Микронезии, Карибском бассейне, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, показатели ожирения в настоящее время выше, чем во многих промышленно развитых странах, особенно в Европе. И наоборот, исследование демонстрирует "признаки снижения ожирения в некоторых странах Южной Европы, особенно среди женщин, и Испания и Франция являются этому яркими примерами".

В исследовании указывается, что в настоящее время "в большинстве стран ожирением страдает больше людей, чем недостаточным весом", число которых снизилось с 1990 года. Однако недостаточный вес также остается серьезной проблемой в некоторых регионах мира, таких как Южная Азия или Африка к югу от Сахары. Это ведет к увеличению смертности среди женщин и очень маленьких детей до и после родов и к повышению риска смерти от инфекционных заболеваний.

Исследователями отмечается, что многие страны с низким и средним уровнем дохода сталкиваются с "двойным бременем" - недоеданием и ожирением. Часть их населения по-прежнему не имеет доступа к достаточному количеству калорий, у другой этой проблемы больше нет, но их рацион низкого качества. "Это новое исследование подчеркивает важность профилактики и лечения ожирения с раннего возраста и до зрелого возраста с помощью диеты, физической активности и адекватного ухода за больными", - говорится в заявлении Тедроса Адханома Гебрейесуса, генерального директора ВОЗ.

По мнению ВОЗ, в борьбе с ожирением недостаточно применяются такие меры, как налогообложение подслащенных сахаром напитков, субсидирование полезных для здоровья продуктов, ограничение маркетинга нездоровой пищи среди детей, поощрение физической активности...

За последние несколько месяцев лечение ожирения вступило в новую эру, возбуждая аппетит фармацевтических групп и вселяя надежды в миллионы больных. "Эти лекарства являются важным средством, но не решением проблемы ожирения и профилактики, - считает Франческо Бранка. - Важно учитывать долгосрочные или побочные эффекты этих лекарств", - предупредил он.