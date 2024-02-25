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vizir47
Kathimeriní: Покупка турецких Baykar для Украины через европейское финансирование заблокирована
По сообщениям СМИ, Франция, Греция и Кипр наложили вето на покупку для Украины беспилотников турецкой компании Baykar за счет европейского финансирования.

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По сообщению кипрского издания Kathimeriní, Франция, Греция и Кипр наложили вето на покупку для Украины беспилотников турецкой компании Baykar за счет европейского финансирования.

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С момента своего создания так называемый «Европейский фонд мира» (EFF) ЕС неоднократно использовался для финансирования военной помощи, предоставляемой государствами-членами Украине. Для некоторых государств Евросоюза это была неплохая возможность модернизировать свои собственные вооруженные силы, заменив свою старую технику советского производства, переданную украинской армии. Однако в прошлом году за такую политику была раскритикована Эстония: «Они отправляют свои отходы в Украину и покупают для себя новое оборудование, финансируя это за счет денег ЕС». Но прибалтийская страна была не единственной, кто прибегнул к такому средству.

Как известно, EFF финансируется за счет взносов государств-членов, исходя из их экономического веса. В результате Германия выделяет четверть средств из этого внебюджетного фонда, а посему именно она считает, что этот способ финансирования «должен развиваться» с учетом помощи, оказываемой непосредственно Киеву.

Однако Франция считает, что деньги EFF должны использоваться исключительно для приобретения боеприпасов и военной техники, произведенных в ЕС. Такой же позиции придерживаются Греция и Республика Кипр.

В результате Франция, Греция и Кипр наложили вето на покупку турецких беспилотников для Киева за счет европейского финансирования. Как указывает кипрское издание Kathimeriní, «в принципе Греция выступает за автономную европейскую оборону и политику, которая должна быть направлена на развитие собственно европейской оборонной промышленности. А посему она активно возражает, чтобы деньги европейских налогоплательщиков поддерживали оборонную промышленность Турции».

Между тем, как сообщает то же издание, на прошлой неделе компания Baykar начала строительство завода в Украине, чтобы производить до 120 беспилотных летательных аппаратов в год. Ожидается, что этот завод должен быть открыт в 2025 году.

#турция #турция и европа #турция и украина #беспилотники для украины
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