Швеция объявила о крупнейшем на сегодняшний день ее пакете военной помощи Украине. В него войдут 30 быстроходных катеров, снаряды 155 мм для артиллерии, ряд бронетанковых машин.

Швеция объявила о новом крупнейшем на сегодняшний день пакете своей военной помощи Украине, который будет стоить 7,1 млрд шведских крон (~683 млн долларов).

Стало известно, что в этот пакет помощи войдут 30 скоростных катеров, в том числе десять боевых катеров CV-90 и двадцать катеров G-Boat, которые представляют собой десантные суда, способные перевозить до восьми экипированных солдат на мелководье.

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Боевой катер CV-90 - это одновременно очень быстрая и очень маневренная лодка, способная развивать скорость в 40 узлов, транспортировать половину взвода пехоты (то есть 18 человек). Как и G-boat, он может плавать по мелководью, что, по оценкам западных аналитиков, позволяет предположить, что украинская армия намерена использовать их для речных операций.

В указанный пятнадцатый пакет военной помощи будут также входить танки Strv122 (местная версия Leopard 2), гаубицы Archer, боевые машины пехоты CV-90, системы противовоздушной обороны, индивидуальное воинское снаряжение, боеприпасы.

Как отмечают западные эксперты, военная помощь, оказанная Швецией Украине, уже была довольно значительной, особенно с учетом небольшого размера ее вооруженных сил, а также ее собственных проблем в области безопасности.

По состоянию на 20 февраля шведская военная помощь Украине составила около 22 миллиардов шведских крон (или 2,6 миллиарда евро). Но она, по оценкам наблюдателей, приобрела новый масштаб с открытием нового «пакета» (пятнадцатого с февраля 2022 года).

Министерство обороны Швеции объяснило, что военное оборудование и боеприпасы, которые оно планирует отправить Украине, будут соответствовать заявленным Киевом заказам. В этой связи, поставка 155-мм снарядов (на 2 миллиарда крон) составляет примерно треть помощи только что выделенной Стокгольмом. Также в Швеции обсуждается вопрос о финансировании закупки украинскими войсками дополнительных быстроходных катеров CV-90.

Согласно пояснениям министра обороны Швеции Пола Джонсона на прошедшей по этому поводу пресс-конференции, «новый пакет военной помощи позволит добавить около 1 миллиарда шведских крон к совместной с Данией покупке CV-90 для Украины. Это означает, что Швеция и Дания совместно инвестируют 4 миллиарда крон».