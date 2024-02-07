Планировавшийся для транспортировки природного газа из Нигерии в Европу через Нигер и Алжир проект закрыт. Вместо него Нигерия предлагает построить другой газопровод для Европы.

Проект газопровода Нигерия-Алжир, планировавшийся для транспортировки природного газа из Нигерии в Европу через Нигер и Алжир, закрыт.

Этот проект появился в 1980-х годах, однако только в 2009 году правительства Нигера, Нигерии и Алжира подписали соглашение о строительстве такого транссахарского газопровода. Предполагалось, что этот газопровод станет самым протяженным в мире в 4128 км (от Варри на юге Нигерии через Нигер до газового хаба Хасси-Р'мел в Алжире, впервые предложенного в 2002 году) и будет транспортировать 30 миллиардов кубометров газа в день. Сначала газ должен был пойти в Алжир, а затем в Испанию и Португалию по газопроводу Медгаз.

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Против этого проект активно выступали местные жители, которые опасались экологических и социальных последствий от такой стройки. Сформировались даже движения сопротивления, особенно в Нигере, где газопровод должен был пройти через регион Тенере, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО: жители Тенере заявляли о разграблении их природных ресурсов и нарушении их прав.

Однако отношения между Нигерией и Нигером были заморожены после государственного переворота в июле 2023 года, когда был свергнут президент Нигера Мохаммед Базум, что привело к карательным экономическим санкциям со стороны экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), фактическим лидером которого является Нигерия. Санкции заморозили государственные активы и приостановили коммерческую деятельность в Нигере - этом давнем западном союзнике Абуджи, который обладает значительными запасами урана и нефти. В конце января Нигер, Буркина-Фасо и Мали объявили, что выйдут из ЭКОВАС и это поставило под угрозу региональную торговлю на сумму 150 миллиардов долларов в год.

Уже в январе аналитики S & P Global сообщили, что разрыв отношений и выход Нигера из ЭКОВАС практически убьют транссахарский трубопровод, большая часть капитальных затрат которого была запланирована именно для Нигера.

Нигерия, крупнейший производитель нефти в Африке, но незначительный игрок в газовом секторе, объявила 2020-е годы «газовым десятилетием». Страна, обладающая 5,9 триллионов кубометров уже разведанных запасов природного газа, надеется стать крупным поставщиком в Европу, поскольку континент отказался от российских энергоносителей.

В связи с закрытием проекта газопровода Нигерия-Алжир, Абуджа теперь стала проталкивать другой ранее обсуждавшийся маршрут для своего газа: трубопровод Нигерия-Марокко со скоростью 3 барреля в сутки, проходящий через 13 стран Западной Африки.

24 января государственный министр газа Нигерии Экперикпе Экпо посетил Рабат «с целью ускорить процесс принятия окончательного решения по газопроводу Нигерия-Марокко», согласно заявлению нигерийской национальной нефтяной корпорации. "Обе стороны подчеркнули стратегическую важность нового проекта для обеих стран и всего африканского континента, а также необходимость его скорейшего завершения в соответствии с целью борьбы с энергетической бедностью на африканском континенте», - заявили в Нигерийской национальной нефтяной корпорации (The Nigerian National Petroleum Corporation - NNPC). «Проект, среди прочего, поможет монетизировать газовые ресурсы Нигерии... и будет способствовать экономическому и региональному сотрудничеству между африканскими странами», - добавили в NNPC. Прошедшие обсуждения прошли в развитие подписанного двустороннего соглашения о сотрудничестве в 2017 году и амбициозного меморандума о взаимопонимании в 2022 году по проекту, который будет проходить через Бенин, Того, Гану, Кот-д'Ивуар, Либерию, Сьерра-Леоне, Гвинею, Гвинею-Бисау, Гамбию, Сенегал, Мавританиюя, заканчиваясь в Марокко переходом Кадис в Испании.

Как указывают африканские СМИ, новый газопровод будет присоединен к существующему западноафриканскому газопроводу мощностью 100 миллионов кубических футов в день, соединяющему Нигерию, Бенин, Того и Гану. Все участвующие африканские страны выразили заинтересованность в проекте, а некоторые подписали свои собственные меморандумы о взаимопонимании.

По предварительным оценкам, стоимость трубопровода составит 25 миллиардов долларов.

Нигерийская Национальная нефтяная компания с ограниченной ответственностью (NNPCL) уже объявила об инвестициях в размере 12,5 миллиардов долларов в будущий газопровод Нигерия-Марокко. Этого достаточно, чтобы обеспечить 50 % акций в указанном проекте. Фонд международного развития ОПЕК (фонд ОПЕК) заявил о возможности выделения 14,3 миллиона долларов на финансирование второго этапа предварительных исследований будущего газопровода, соединяющего Марокко и Нигерию. За этим последовало заявление со стороны Исламского банка развития о возможности выделения 29,75 миллиона долларов на второй этап исследования.

Однако аналитики заявили, что реализация такого проекта пока еще далека или даже неопределенна. «За последние несколько месяцев правительство Нигерии опубликовало несколько заявлений, касающихся инвестиций в нефтегазовый сектор, вероятно, стремясь укрепить имидж президента Бола Тинубу как бизнесмена, в соответствии с недавними заявлениями о том, что Нигерия готова вести бизнес», - сказал Ида Хокерфельт, старший аналитик по исследованиям S&P Global. Однако все еще существует ряд проблем, которые необходимо решить, особенно в отношении финансирования. Имея ограниченные газовые проекты и экспортную инфраструктуру, Нигерия оказывается неспособной удовлетворить растущий спрос на газ со стороны ЕС, который отвернулся от российского газа, в то время как добыча нефти в Нигерии сокращается из-за недостаточных инвестиций, технических проблем и хищения нефти. По данным S&P Global, в 2023 году Нигерия экспортировала в Европу всего 7 миллионов тонн СПГ по сравнению с 9,06 миллиона тонн в 2022 году.

За это время страны Северной Африки, в том числе Алжир и Ливия, стали важными поставщиками газа в Европу. Алжир, который также поставляет газ по трубопроводу в Италию, увеличил экспорт СПГ в Европу на 23 % в 2023 году.