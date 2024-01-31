29 января в Праге был подписан контракт на покупку 24 американских истребителей-бомбардировщиков F-35A от Lockheed-Martin в стандартном блоке 4, который все еще находится в стадии разработки.

Согласно официальному сообщению чешского правительства, 29 января в Праге министром обороны Яной Черноховой и послом США Бижаном Сабетом был подписан контракт на покупку 24 американских истребителей-бомбардировщиков F-35A от Lockheed-Martin в стандартном блоке 4, который все еще находится в стадии разработки. Теперь Чешская Республика стала восемнадцатой страной, присоединившейся к американской программе F-35.

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«Это соглашение между правительствами вводит нашу страну и ее вооруженные силы в совершенно новую эру, в которой не только наши Вооруженные силы, но и наше современное оборудование ставят нас на первое место среди европейских союзников по НАТО. Самолеты пятого поколения составляют основу истребителей НАТО. Кроме того, их приобретение значительно повысит боеготовность чешских вооруженных сил», - сказала Яна Чернохова.

Согласно пояснениям, предоставленным в сентябре прошлого года Министерством обороны Чехии, стоимость этих 24 истребителей F-35A составляет €4,3 миллиарда. К этой сумме необходимо добавить €1,8 миллиарда для финансирования инфраструктуры, необходимой для внедрения этих самолетов, а также их эксплуатационные расходы. Нельзя также забывать о промышленных компенсациях, которые составляют около €620 миллионов. “В них примут участие 13 чешских компаний и университетов, работающих в четырех областях: производство компонентов, исследования и разработки, обучение пилотов, техническое обслуживание F-35”, - говорится в опубликованном пресс-релизе министерства обороны Чехии.

Однако первый F-35A со стандартным блоком 4 не будет поставлен чешским ВВС до 2031 года… Это, по оценкам чешских экспертов, может создать большую проблему для Чешской Республики, поскольку в действующем сегодня договоре аренды 14 шведских истребителей J-39 Gripen C/D, которые здесь используются с 2004 года, есть пункт, срок действия которого истекает в 2027 г., с возможностью продления еще на два года.

Ранее Чешская Республика отклонила предложение Saab о модернизации своей истребительной авиации. При этом шведский производитель предложил оставить 14 Gripen C/D в конце срока аренды при условии, что впоследствии Чешская Республика приобретет Gripen E/F.

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Как стало известно, Прага, чтобы избежать потери боеспособности национальных ВВС, в настоящее время ведет «интенсивные переговоры» со Стокгольмом, надеясь сохранить возможность продолжать использовать Gripen C/D как минимум до 2035 года, то есть до получения американских F-35A.