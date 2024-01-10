В ряде регионов планеты в 2023 году отмечалась значительная сейсмоактивность. В этой связи были отмечены страны, которые более других страдают от землетрясений.

В 2023 году землетрясения продолжались весьма активно в ряде регионов планеты. От них за год погибло более 64 тысяч человек – самое большое количество с 2010 года.

реклама

Достаточно вспомнить землетрясения в феврале в Сирии и Турции, в результате которых погибли почти 60 тысяч человек. Как указывает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Турция остается одной из наиболее подверженных землетрясениям страной: с 1990 года NOAA зарегистрировало там 62 землетрясения. Шесть из них, два из которых произошли 6 февраля 2023 года, имели магнитуду 7 или более баллов.

Другая страна в регионе, также входящая в число наиболее пострадавших от землетрясений за последние три десятилетия, это Иран.

Крупнейшее землетрясение столетия произошло в сентябре прошлого года в Марокко магнитудой в 6,8 баллов, унесшее жизни почти трех тысяч человек.

Весьма сильные толчки Земли магнитудой в 6,3 балла произошли в октябре 2023 года в афганской провинции Герат, из-за которых погибло более 1400 человек.

Весьма сильные толчки, принесшие разрушения и гибель многих сотен человек, произошли в ноябре прошлого года на западе Непала, в декабре – на севере Китая, а также в Эквадоре, Пакистане, на Филиппинах.

К числу стран, наиболее подверженных землетрясениям, NOAA относит Японию, где произошло 98 толчков Земли, что является с 1990 года самым большим количеством крупных землетрясений среди всех стран на планете. И эти толчки продолжаются в январе с.г.: землетрясение магнитудой 7,5, эпицентр которого находился на западном побережье страны, потрясло Японию в начале этого года. Число пострадавших в этой стране уже составляет 567 человек, в пунктах эвакуации находится более 28 тыс. жителей Страны Восходящего Солнца. Несмотря на предупреждение о цунами, сообщений о крупных наводнениях там пока не поступало, но угроза новых подземных толчков сохраняется. Инфраструктуре страны нанесен значительный ущерб, перерезанные дороги препятствовали усилиям по оказанию помощи и спасению людей.

За предыдущий год наибольшее количество землетрясений произошло в двух крупных азиатских странах: в Китае (с 1990 года там произошло 186 толчков) и Индонезии (с 1990 года там произошло 166 толчков).

Наиболее пострадавшими странами Азии являются Индия и Филиппины. Италия, где произошло 23 подземных толчка с 1990 года, является одним из наиболее подверженных риску регионов Европы.