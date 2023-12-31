Согласно прогнозам Всемирного совета по золоту, этот драгоценный металл имеет благоприятную перспективу к укреплению на мировых рынках в январе 2024 года

Согласно прогнозам созданной в 1987 году основными производителями золота в мире организации Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC), этот драгоценный металл имеет благоприятную перспективу к укреплению на мировых рынках в январе 2024 года.

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Как следует из анализа Всемирного совета по золоту, курсовые значения золота, как правило, обычно показывают хорошие положительные результаты в течение первого месяца года. С 1971 года средняя доходность золота в январе каждого года составляла 1,79 %. Это почти в три раза превышает среднемесячный показатель в долгосрочной перспективе. За тот же период почти в 60 % случаев в январе золото приносило положительную доходность.

Всемирный Совет по золоту выделяет три фактора, которые могут повысить курсовые показатели золота в предстоящем январе:

перебалансировка портфелей в начале года;

сезонная слабость реальной доходности;

пополнение запасов золота в Восточной Азии перед Лунным Новым годом.

Кроме того, как напоминают эксперты, нельзя забывать, что рост котировок золота обычно происходит в периоды обострения геополитических кризисов, в спасении от которых золото становится серьезным активом. Так, в частности, произошло после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября (только за октябрь цена на драгоценный металл выросла почти на 10%) и в дальнейшем получило развитие после эскалации обстановки в Красном море. К росту цены на золото подталкивает также и нынешний период высокой инфляции в мире.

В то же время Всемирный Совет по золоту рекомендует проявлять определенную осторожность: «Это не означает, что цена на золото растет каждый год в январе. Было несколько лет, когда этого не было, особенно в 2021 и 2022 годах. Годы, когда доходность в январе была отрицательной, обычно совпадали с периодами, когда доллар США укреплялся, часто значительно».

Однако, по прогнозам Всемирного Совета по золоту, на заре 2024 года складывается весьма благоприятная для курсового роста золота в предстоящем январе. И это объясняется рядом причин.

Во-первых, повышение ставок Федеральной Резервной Системой США приостановлено, и большинство людей ожидают, что американский Центральный банк начнет снижать ставки в следующем году. Это должно ослабить силу доллара. Фактически, значительное ослабление доллара к 2024 году уже наблюдается последние месяцы. Эта тенденция будет устранять серьезное противодействие золоту, которое сохранялось на протяжении большей части 2023 года.

Во-вторых, китайский рынок золота также укрепился. Это может означать увеличение спроса на золото в преддверии Китайского Нового года.

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Как отмечают аналитики, золото укрепилось с тех пор, как ФРС США фактически снизила инфляцию, несмотря на попытки официальных лиц ФРС пересмотреть прогнозы по снижению ставок. Золото достигло самого низкого уровня 12 декабря в 1 980 долларов за унцию. С тех пор цена на золото выросла до 2080 долларов. Если эта тенденция сохранится, то можно будет наблюдать продолжение роста цены на золото в первом месяце 2024 года. А это, в свою очередь, означает, как указывают аналитики по золоту, что в январе может быть хорошая возможность для покупки золота.