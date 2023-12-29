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На прошлой неделе стратегический исследовательский институт США Фонд «Наследие» (The Heritage Foundation) подал иск против ЦРУ, утверждая, что разведывательное агентство не выполнило запрос в соответствии с законом «О свободе информации» (FOIA), касающийся его расследования теории утечки коронавируса из лаборатории.
Как сообщается, этот запрос был сделан после того, как осведомитель ЦРУ рассказал членам Конгресса о своих утверждениях о том, что аналитики ЦРУ «получали взятки для изменения своей позиции в отношении происхождения вируса».
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«Администрация Байдена отказалась быть прозрачной перед Конгрессом и американским народом в отношении происхождения COVID-19», - указал Кайл Броснан, главный юрисконсульт Project Oversight. «Осведомитель ЦРУ сделал серьезные заявления о том, что агентство привлекло своих отдельных сотрудников, чтобы еще больше помешать усилиям по раскрытию правды о происхождении вируса. Это препятствие не может продолжаться вечно, и мы боремся в федеральных судах, чтобы пролить свет на это дело», - заявил К.Броснан.
В предъявленном иске говорится, что группе ЦРУ по расследованию COVID были даны взятки, чтобы скрыть свои выводы о происхождении COVID-19.
В ответ на утверждения осведомителя председатель подкомиссии Конгресса США по COVID Брэд Венструп (штат Огайо) и член парламента Майк Тернер (штат Огайо), председатель Постоянного комитета Палаты представителей по разведке, написали в сентябре письмо директору ЦРУ Уильяму Бернсу, чтобы потребовать разъяснения.
Как сообщают американские СМИ, высокопоставленный сотрудник ЦРУ, занимавший эту должность в течение нескольких десятилетий, явился, чтобы предоставить комиссии Конгресса США информацию относительно проведенного агентством анализа происхождения COVID-19.
По словам осведомителя, агентство направило семь агентов в группу следователей по COVID. Команда состояла из многопрофильных и опытных сотрудников с большим научным опытом. По словам осведомителя, по итогам проверки шесть из семи членов группы пришли к выводу, что информации и научных данных было достаточно, чтобы с некоторой степенью достоверности установить, что COVID-19 произошел из лаборатории, расположенной в Ухане, Китай. Седьмой член команды, который также был самым старшим, был единственным, кто считал, что COVID-19 возник в результате зооноза. Информатор далее утверждает, что для достижения публичного решения о неопределенности остальные шесть членов получили значительные взятки для изменения своей позиции.
В результате, все разведывательные сообщества США, включая ЦРУ и ФБР, заявили в 10-страничном докладе, опубликованном в июне, что SARS-CoV-2 не был получен с помощью генной инженерии, но было признано, что в Институте вирусологии в Ухане (IVW) проводилась «генная инженерия и что там встали вопросы с биобезопасностью».
Согласно отчету Управления по подотчетности правительству, это рискованное исследование в IVW было профинансировано налогоплательщиками США в размере 2 миллионов долларов за счет грантов, предоставленных Национальными институтами здравоохранения, в том числе Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи.