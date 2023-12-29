Фонд «Наследие» (The Heritage Foundation) подал иск против ЦРУ, утверждая, что разведывательное агентство "за финансовое вознаграждение" не выполнило запрос по расследованию теории утечки коронавируса из лаборатории.

На прошлой неделе стратегический исследовательский институт США Фонд «Наследие» (The Heritage Foundation) подал иск против ЦРУ, утверждая, что разведывательное агентство не выполнило запрос в соответствии с законом «О свободе информации» (FOIA), касающийся его расследования теории утечки коронавируса из лаборатории.

Как сообщается, этот запрос был сделан после того, как осведомитель ЦРУ рассказал членам Конгресса о своих утверждениях о том, что аналитики ЦРУ «получали взятки для изменения своей позиции в отношении происхождения вируса».

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«Администрация Байдена отказалась быть прозрачной перед Конгрессом и американским народом в отношении происхождения COVID-19», - указал Кайл Броснан, главный юрисконсульт Project Oversight. «Осведомитель ЦРУ сделал серьезные заявления о том, что агентство привлекло своих отдельных сотрудников, чтобы еще больше помешать усилиям по раскрытию правды о происхождении вируса. Это препятствие не может продолжаться вечно, и мы боремся в федеральных судах, чтобы пролить свет на это дело», - заявил К.Броснан.

В предъявленном иске говорится, что группе ЦРУ по расследованию COVID были даны взятки, чтобы скрыть свои выводы о происхождении COVID-19.

В ответ на утверждения осведомителя председатель подкомиссии Конгресса США по COVID Брэд Венструп (штат Огайо) и член парламента Майк Тернер (штат Огайо), председатель Постоянного комитета Палаты представителей по разведке, написали в сентябре письмо директору ЦРУ Уильяму Бернсу, чтобы потребовать разъяснения.

Как сообщают американские СМИ, высокопоставленный сотрудник ЦРУ, занимавший эту должность в течение нескольких десятилетий, явился, чтобы предоставить комиссии Конгресса США информацию относительно проведенного агентством анализа происхождения COVID-19.

По словам осведомителя, агентство направило семь агентов в группу следователей по COVID. Команда состояла из многопрофильных и опытных сотрудников с большим научным опытом. По словам осведомителя, по итогам проверки шесть из семи членов группы пришли к выводу, что информации и научных данных было достаточно, чтобы с некоторой степенью достоверности установить, что COVID-19 произошел из лаборатории, расположенной в Ухане, Китай. Седьмой член команды, который также был самым старшим, был единственным, кто считал, что COVID-19 возник в результате зооноза. Информатор далее утверждает, что для достижения публичного решения о неопределенности остальные шесть членов получили значительные взятки для изменения своей позиции.

В результате, все разведывательные сообщества США, включая ЦРУ и ФБР, заявили в 10-страничном докладе, опубликованном в июне, что SARS-CoV-2 не был получен с помощью генной инженерии, но было признано, что в Институте вирусологии в Ухане (IVW) проводилась «генная инженерия и что там встали вопросы с биобезопасностью».

Согласно отчету Управления по подотчетности правительству, это рискованное исследование в IVW было профинансировано налогоплательщиками США в размере 2 миллионов долларов за счет грантов, предоставленных Национальными институтами здравоохранения, в том числе Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи.