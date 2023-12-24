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vizir47
Почему IPhone и смартфоны будут становиться все дороже
Согласно сообщениям аналитиков International Business Strategies, в ближайшие годы цены на мобильные устройства будут продолжать расти, не в последнюю очередь из-за используемых ими чипов.

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Как предсказывают аналитики International Business Strategies (IBS), в ближайшие годы цены на мобильные устройства будут продолжать расти, не в последнюю очередь из-за используемых ими чипов. В частности, ими отмечается, что переход к более продвинутым технологиям изготовления микросхем неизбежно приведет к увеличению производственных затрат, что представляет потенциальную угрозу доступности будущих смартфонов.

Les iPhones et les smartphones Android vont devenir de plus en plus chers, voici pourquoi

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Так, International Business Strategies предсказывает значительное увеличение стоимости чипов с появлением 2-нм технологии обработки, оценив это увеличение цены на 50 % по сравнению с 3-нм процессорами. Ожидается, что это увеличение приведет к ошеломляющей цене в 30 000 долларов за каждую пластину с 2-нм чипом, в то время как чипы с 3-нм гравировкой стоят всего около 20 000 долларов за пластину.

По данным IBS, стоимость создания завода по производству 2-нм чипов с ежемесячной производительностью около 50 000 пластин оценивается в 28 миллиардов долларов, что значительно больше, чем 20 миллиардов долларов, необходимых для завода по производству 3-нм чипов с сопоставимой производственной мощностью. Увеличение затрат объясняется растущей потребностью в современных инструментах для изготовления пластин, в частности в литографии в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUV), которая необходима для изготовления 2-нм чипов.

Ожидается, что влияние этого роста затрат отразится на компаниях, использующих передовые производственные технологии, особенно на производителях смартфонов, которые столкнутся с последствиями увеличения производственных затрат на кремниевую пластину и чип, а затем им придется перенести это увеличение на цену своих смартфонов.

Известно, что Apple должна быть одной из первых, кто воспользуется этим новым 2-нм гравированием, и, следовательно, одной из первых, на кого повлияют эти изменения. В этой связи IBS прогнозирует, что стоимость одного чипа для 2-нм «чипа Apple» составит 85 долларов по сравнению с примерно 50 долларами на сегодняшний день. Таким образом, вполне вероятно, что в ближайшие годы цены на iPhone снова вырастут.

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Как ожидается, первые чипы с 2-нм гравировкой появятся в 2025 году или, возможно, в 2026 году.

#android #iphone #international business strategies #цена на смартфоны #чипы 2-нм
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