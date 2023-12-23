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vizir47
Производственные затраты на китайские солнечные панели снизились почти вдвое
Международные эксперты отмечают значительный прогресс Китая в использовании возобновляемых источников энергии и снижении только за последний год на 42 % стоимости солнечных панелей.

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В условиях усилившегося на Западе энергетического и экономического кризисов, обусловленных, прежде всего, попытками Вашингтона ограничить допуск российских энергоносителей на западные рынки, в Европе и США с особым вниманием отслеживают использование странами возобновляемых источников энергии.

Как указывает Wood Mackenzie - международная консалтинговая компания, предоставляющая широкий спектр услуг в сфере отраслей топливно-энергетического комплекса, к середине этого столетия на долю возобновляемых источников энергии будет приходиться более 50 % мировых поставок электроэнергии. При этом компанией отмечается, что доля получения солнечной энергии будет постоянно расти. И этот рост во многом будет зависеть от темпов снижения затрат на производство солнечной энергии, повышения рентабельности производства солнечных панелей и  технологических достижений в этой отрасли, а также от поддержки государствами развития энергетики за счет возобновляемых источников.

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В этих условиях международные эксперты с особым вниманием отслеживают деятельность Китая на этом направлении. Однако, как следует из недавно подготовленного Wood Mackenzie доклада  New Horizons, США и Европа не могут конкурировать в этой области с азиатской производственной державой.


Так, согласно анализу Wood Mackenzie, более трех четвертей мировых мощностей по производству солнечных модулей в течение уже предстоящих трех лет будет принадлежать Китаю. Несмотря на усилия некоторых стран по продвижению на передний план солнечной энергетики, Китай по-прежнему будет доминировать в цепочке поставок солнечной энергии. Во многом это произойдет за счет значительного снижения стоимости производства солнечных панелей в Поднебесной, которая за последние 12 месяцев упала на 42 %. В частности, эта стоимость в Китае снизилась до 0,15 доллара США за ватт, что более чем на 60 % ниже цены в США, которая составляет около 0,4 доллара за ватт. Для Европы эта стоимость составляет 0,3 доллара за ватт, а в Индии в 0,22 доллара за ватт.

Кроме того, чтобы укрепить свои позиции на мировом рынке возобновляемых источников энергии, Китай в этом году инвестировал более 130 миллиардов долларов в сектор солнечной энергетики. Указанный фонд должен позволить ему иметь значительное преимущество перед своими основными конкурентами на международной арене. В результате, как отмечают западных эксперты, КНР будет контролировать более 80% мировых мощностей по производству поликремния, солнечных элементов и модулей в ближайшие три года.

По оценкам Wood Mackenzie, при целевом объеме производства в 1 ТВТ, начиная со следующего года, Китай будет обладать достаточными мощностями для удовлетворения мирового спроса до 2032 года.

Как отмечают западные эксперты, перед лицом этих грандиозных амбиций Китая такие страны, как Соединенные Штаты и Индия, не могут сидеть сложа руки. Обе страны, в целях усиления конкурентоспособности, заявили о своем намерении разработать план по производству более 200 ГВт солнечных модулей в год. Однако это не должно сильно повлиять на китайский экспорт, по крайней мере, в течение предстоящих трех лет, поскольку Китай поставляет некоторые компоненты, необходимые этим странам для производства солнечных панелей.

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Помимо снижения затрат на производство солнечных панелей в Китае, в этой стране также отмечается значительный прогресс, достигнутый за последние годы в области других возобновляемых источников энергии, которые переживают растущий бум, отчасти благодаря росту использования не только солнечной энергии, но и энергии ветра.

#китай #солнечные панели #возобновляемые источники энергии
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