На быстрое решение проблемы переоборудования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в электромобили нацелилась немецкая компания e-REVOLT, разработавшая инновационный и простой в установке комплект такой модификации.

В последнее время электромобили активно завоёвывают повсюду автомобильные рынки. Повышенный интерес к ним обусловлен рядом причин, среди которых, помимо экологического тренда, они привлекают потребителей выгодами в эксплуатации и техническом обслуживании, а также гораздо меньшей стоимостью электроэнергии, по сравнению с бензином и дизельным топливом.

Однако, весьма серьезным сдерживающим фактором развития рынка электромобилей является их высокая стоимость. По этой причине в последнее время во многих странах довольно популярным становится тренд модернизации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в электромобили (ЭМ).

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Как сообщают европейские СМИ, именно на быстрое решение этой проблемы нацелилась молодая немецкая компания e-REVOLT, которая утверждает, что разработала инновационный и простой в установке комплект переоборудования автомобилей с ДВС в ЭМ, совместимый с 42 моделями автомобилей разных марок, используя преимущества обычных креплений и шасси автомобилей внутреннего сгорания. В частности, e-REVOLT проявляет готовность электрифицировать автомобиль внутреннего сгорания за один день. Указанный процесс включает в себя снятие старого двигателя и замену его новым электрическим блоком с добавлением работ по электрификации и полной оцифровке автомобиля.

Относительно короткое время такой модификации является заметным преимуществом немецкого стартапа. Аккумулятор, прилагаемый e-REVOLT к комплекту, позволяет модифицированным автомобилям иметь запас хода от 250 до 300 км.

Перед переоборудованием каждый автомобиль проходит проверку, цель которой - определить, возможно его переоснащение или нет.

К указанному опыту модификации автомобилей с ДВС в ЭМ в последнее время стали проявлять интерес представители малого бизнеса во многих странах, явно нацелившись на приобщение такой формой деятельности к производителям электромобилей и выгодной для покупателей формой утилизации старых автомобилей. Именно по этой причине стартап e-REVOLT был выбран для представления Германии на недавнем "Мегасаммите Альянса цифровых инноваций" в Индии, где предложенная технология переделки прежних автомобилей в электромобили уже заинтересовала многих индийских предпринимателей.