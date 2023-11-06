Обращение ООН к использованию ИИ в поиске столь сложного решения дополнительно свидетельствует о том, что искусственный интеллект все сильнее внедряется человечеством в различные сферы деятельности, включая и решение весьма острых внешнеполитических задач

Отдельные существующие в мире конфликты оказались настолько сложными, что их решение подчас затягивается не только на десятилетия, но и на века. Именно так можно сказать и про палестино-израильский конфликт, нерешенность которого продолжается с предыдущего столетия и, более того, вот уже почти месяц принимает еще более драматический характер из-за его эскалации между Израилем и ХАМАС.

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Столкнувшись с этой сложной проблемой, Организация Объединенных Наций, наряду с поиском различных путей урегулирования этого конфликта, для установления мира в регионе решила обратиться к использованию возможностей искусственного интеллекта (ИИ), заказав некоторое время назад разработку алгоритма ИИ, способного, после моделирования лежащих в основе этого конфликта причин, предоставить возможную подсказку для выхода из кризиса.

В этих целях было решено обратиться к платформе социального моделирования CulturePulse AI, которая с использованием искусственного интеллекта предсказывает поведение человека, предоставив для ИИ большой объем информации по этому конфликту. В частности, включающий как новостные статьи, так и сведения, собранные непосредственно в зоне конфликта, особенно на Западном берегу и в секторе Газа, для максимального отражения психологической и политической динамики поведения соответствующих субъектов конфликта.

В общей сложности модели CulturePulse AI предоставлена возможность учитывать более 80 категорий для каждого вовлеченного субъекта, в частности таких, как гнев, беспокойство, личность, семья, друзья, финансы, расизм или даже разжигание ненависти. Демографические данные, религиозные убеждения, моральные ценности и многие другие психологические и социологические параметры также были включены, что позволяет ИИ имитировать настоящее искусственное общество, с учетом отношения между людьми в этом регионе. Целью такой имитации является выявление факторов, которые побуждают людей сражаться и умирать за определенную причину или идею. Изменяя определенные факторы моделирования, такие как экономическая ситуация или колебания политических настроений, подразумевалось отследить изменения, которые могут произойти после каждой корректировки, в поведении участников конфликта, чтобы лучше понять и предугадать развитие событий.

Безусловно, искусственный интеллект сам по себе не способен разрешить этот сложный конфликт. Он, скорее, может стать инструментом тестирования существующих потенциальных решений для поиска выхода из опасно затянувшегося палестино-израильского кризиса.

Что же касается самой платформы CulturePulse AI, то она находится не на первом этапе тестирования путей выхода из кризисной ситуации. CulturePulse AI уже рассматривала другие кризисы, в частности, в Ирландии, Южном Судане, на Балканах и на Лесбосе, наряду с кризисом беженцев. Как указывают западные эксперты, она уже добилась весьма обнадеживающих результатов. Сообщается, что модель предсказала события в этих регионах мира с точностью более 95 %.

В этой связи не только в Организации Объединенных Наций, но и в целом у международного сообщества есть определенные надежды на получение от ИИ каких-либо обоснованных и спрогнозированных предложений для решения палестино-израильского кризиса.

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Вместе с тем, обращение ООН к использованию ИИ в поиске столь сложного решения дополнительно свидетельствует о том, что искусственный интеллект все сильнее внедряется человечеством в различные сферы деятельности, включая и решение весьма острых внешнеполитических задач. И в этой связи вопрос о регламентировании использования ИИ встает перед человечеством все острее.