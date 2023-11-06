Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
ООН планирует использовать ИИ для разрешения палестино-израильского кризиса
Обращение ООН к использованию ИИ в поиске столь сложного решения дополнительно свидетельствует о том, что искусственный интеллект все сильнее внедряется человечеством в различные сферы деятельности, включая и решение весьма острых внешнеполитических задач

реклама

Отдельные существующие в мире конфликты оказались настолько сложными, что их решение подчас затягивается не только на десятилетия, но и на века. Именно так можно сказать и про палестино-израильский конфликт, нерешенность которого продолжается с предыдущего столетия и, более того, вот уже почти месяц принимает еще более драматический характер из-за его эскалации между Израилем и ХАМАС.

A plume of smoke rises in the sky of Gaza City

реклама

Столкнувшись с этой сложной проблемой, Организация Объединенных Наций, наряду с поиском различных путей урегулирования этого конфликта, для установления мира в регионе решила обратиться к использованию возможностей искусственного интеллекта (ИИ), заказав некоторое время назад  разработку алгоритма ИИ, способного, после моделирования  лежащих в основе этого конфликта причин, предоставить возможную подсказку для выхода из кризиса.

В этих целях было решено обратиться к платформе социального моделирования CulturePulse AI, которая с использованием искусственного интеллекта предсказывает поведение человека, предоставив для ИИ большой объем информации по этому конфликту. В частности, включающий как новостные статьи, так и сведения, собранные непосредственно в зоне конфликта, особенно на Западном берегу и в секторе Газа, для максимального отражения психологической и политической динамики поведения соответствующих субъектов конфликта.

В общей сложности модели CulturePulse AI предоставлена возможность учитывать более 80 категорий для каждого вовлеченного субъекта, в частности таких, как гнев, беспокойство, личность, семья, друзья, финансы, расизм или даже разжигание ненависти. Демографические данные, религиозные убеждения, моральные ценности и многие другие психологические и социологические параметры также были включены, что позволяет ИИ имитировать настоящее искусственное общество, с учетом отношения между людьми в этом регионе. Целью такой имитации является выявление факторов, которые побуждают людей сражаться и умирать за определенную причину или идею. Изменяя определенные факторы моделирования, такие как экономическая ситуация или колебания политических настроений, подразумевалось отследить изменения, которые могут произойти после каждой корректировки, в поведении участников конфликта, чтобы лучше понять и предугадать развитие событий.

Безусловно, искусственный интеллект сам по себе не способен разрешить этот сложный конфликт. Он, скорее, может стать инструментом тестирования существующих потенциальных решений для поиска выхода из опасно затянувшегося палестино-израильского кризиса.

Что же касается самой платформы CulturePulse AI, то она находится не на первом этапе тестирования путей выхода из кризисной ситуации. CulturePulse AI уже рассматривала другие кризисы, в частности, в Ирландии, Южном Судане, на Балканах и на Лесбосе, наряду с кризисом беженцев. Как указывают западные эксперты, она уже добилась весьма обнадеживающих результатов. Сообщается, что модель предсказала события в этих регионах мира с точностью более 95 %.

В этой связи не только в Организации Объединенных Наций, но и в целом у международного сообщества есть определенные надежды на получение от ИИ каких-либо обоснованных и спрогнозированных предложений для решения палестино-израильского кризиса.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вместе с тем, обращение ООН к использованию ИИ в поиске столь сложного решения дополнительно свидетельствует о том, что искусственный интеллект все сильнее внедряется человечеством в различные сферы деятельности, включая и решение весьма острых внешнеполитических задач. И в этой связи вопрос о регламентировании использования ИИ  встает перед человечеством все острее.

#искусственный интеллект #палестино-израильский конфликт #оон и ии #регламентирование ии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Компания Del Complex анонсировала плавучую платформу с 10 000 чипами NVIDIA H100 за $500 млн
Grand Theft Auto 6 получит продвинутый ИИ для неигровых персонажей и динамическое изменение мира
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая ракета для Су-57 встревожила американских аналитиков – дальность полёта превышает 3500 км
7
Авианосец США Dwight Eisenhower вместе с ударной группой прибыл на Ближний Восток
1
Китайский электронно-оптический ИИ-чип ACCEL в тысячи раз опережает ускорители вычислений NVIDIA
7
NASA отложило заключение контрактов на разработку лунного ровера для будущих миссий «Артемида»
+
Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен графическим процессором Adreno 830, который на 10% быстрее Apple M2
5
Ученые КНР представили чип, который в 3000 раз производительнее Nvidia A100 в некоторых задачах
3
Новак: Россия до конца года продолжит сокращение поставок нефти на мировые рынки
1
Как отключить опасную опцию в WhatsApp «Установка неизвестных приложений»
+
Голландские ученые создали материал в 10 раз прочнее кевлара в бронежилете
4
Американский блогер MrBeast построил 100 скважин в Африке, обеспечив водой более сотни тысяч человек
2
ChatGPT сделал прогноз по Биткоину на 2024 год
+
Американское издание рассказало про поставку на Украину машины разминирования M1150 Assault Breacher
+
Стали известны новые функции iOS 17.2
+
Tesla Cybertruck был замечен в чёрном исполнении
3
Intel Core Ultra 7 185H 1-го поколения на 30% быстрее, чем процессор 13700H 13-го поколения
7
Чипы на основе синтетических алмазов и сверхчистого стекла могут стать самыми быстрыми процессорами
3
Утечки информации о OnePlus 12 указывают на обновление аккумулятора и камеры
+
Шольц пересмотрит меню немецких солдат – из тарелки пропадут говяжьи рулеты, арбузы и клубника
3
В сеть попало видео со сравнением четырех видеокарт GeForce RTX 4060 формата Mini-ITX
5
Тамбовский хлебокомбинат начал выпуск БПЛА для нужд Спецоперации
+

Популярные статьи

Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
7
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
10
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
50
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
26
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году
3
Итоги гоночного уик-энда 4-5 ноября
4
Ученые обнаружили связь между грибами и растениями – происходит эволюция грибов
4
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 1
1
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
36
SpaceX выводит на орбиту 23 новых интернет-спутника Starlink, зачем на орбите 30 000 спутников
7

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
20:07
У тебя по колготкам что-то течëт
Минфин Украины заявил, что если Запад не профинансирует страну, то ей грозит дыра в бюджете на $29 млрд
Роман Ефимочкин
20:07
Вполне здравая идея.
Der Spiegel: в Германии предложили лишить украинских беженцев пособий и заставить работать
Truth Sееker
20:04
Вот именно! С Украиной также
Минфин Украины заявил, что если Запад не профинансирует страну, то ей грозит дыра в бюджете на $29 млрд
Апшеронский скакел
20:03
Видели, дальше что!?
Минфин Украины заявил, что если Запад не профинансирует страну, то ей грозит дыра в бюджете на $29 млрд
Truth Sееker
20:02
До тебя, с пенсией в 11к, и полностью зависимым от подачек государства, мне ещё далеко)
Минфин Украины заявил, что если Запад не профинансирует страну, то ей грозит дыра в бюджете на $29 млрд
Сергей Панфилов
20:01
Неделю поработала и сдохла... 7600/2*16 6400/3080/NV7000/1100W без разгонов и прочего. Жалуется на короткое в USB...
MSI анонсировала бюджетную материнскую плату PRO A620M-E для процессоров Ryzen 7000 с ценником в $85
Truth Sееker
20:00
А вы гос. долг США видели? (с)
Минфин Украины заявил, что если Запад не профинансирует страну, то ей грозит дыра в бюджете на $29 млрд
Иван Горыныч
19:59
Мой братан по малолетке попал в Германию к местному бургеру в Шварцвальде, ему нравилось...
Der Spiegel: в Германии предложили лишить украинских беженцев пособий и заставить работать
NovosibSoft
19:55
А что за железо у вас?
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
fynjy_2005
19:54
Спасибо за инфу. Было реально интересно
Ученые нашли доказательства существования Тейи - древней планеты, которая врезалась в Землю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем