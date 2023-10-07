В сентябре мировые цены на сахар достигли 13-летнего максимума. В качестве причин такой ситуации ФАО указывает на ряд факторов.

В сентябре мировые цены на сахар достигли 13-летнего максимума. Индекс цен на сахар, рассчитываемый продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), вырос на 9,8% за месяц.

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Этот всплеск “в основном связан с растущими опасениями по поводу ужесточения глобальных поставок в ходе следующей кампании (2023-2024 гг.)”, объясняет организация в своем ежемесячном отчете. В качестве причин такой ситуации ФАО указывает на недавний рост цен на нефть, что фактически побуждает производителей перерабатывать часть своего урожая в этанол, снижая тем самым количество сахара на рынке и вызывая рост цен на него. До этого, по данным ФАО, рост цен на сахар сдерживался "значительным объемом урожая, который в настоящее время наблюдается в Бразилии - крупнейшем в мире производителе и экспортере сахара, что происходило в благоприятных климатических условиях, а также при ослаблении курса бразильского реала по отношению к доллару США".

Однако ухудшение указанных прогнозов в отношении сахара произошло в последние дни на фоне опасений снижения производства сахара в Таиланде и Индии, втором и третьем по величине экспортерах в мире, из-за воздействия Эль-Ниньо на урожай в этих двух странах. Это метеорологическое явление, происходящее в Тихом океане, обычно связано с повышением глобальных температур, и сопровождается засухами в одних регионах мира, проливными дождями в других, вызывает потепление поверхностных вод Тихого океана и, как следствие, оказывает значительное влияние на климат всей планеты. Эль-Ниньо специалисты фиксируют в среднем каждые 2-7 лет.

Относительно прогнозов на другие виды продовольствия, ФАО отмечает, что мировые цены в этой области в целом стабилизировались в сентябре, при этом снижение цен на масло (-3,9 %), молочные продукты (-2,3 %) и мясо (-1 %) компенсировало рост цен на сахар и кукурузу.

Индекс ФАО цен на продовольствие, который отслеживает изменение международных цен на товарную корзину, снизился на 10,7 % в годовом исчислении и на 24 % по сравнению с пиком в марте 2022 года, сразу после начала СВО на Украине.

Индекс ФАО цен на зерно вырос на 1 %, чему способствовал рост цен на кукурузу на 7 % после семи месяцев снижения. По данным организации, причиной этого является высокий спрос на урожай в Бразилии, замедление продаж в Аргентине и рост цен на речные перевозки в Соединенных Штатах из-за низкого уровня реки Миссисипи.

Индекс ФАО цен на рис, который в августе достиг самого высокого уровня за 15 лет, немного снизился (-0,5 %) из-за снижения спроса на импорт.

ФАО также повысила свой прогноз мирового производства зерна в 2023 году до 2819 миллионов тонн, что станет рекордным показателем. Эта корректировка прогнозов объясняется повышением оценок по пшенице, поскольку ожидается более высокая урожайность в России и Украине благодаря благоприятным климатическим условиям.

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Однако прогнозы по производству пшеницы в Канаде были ФАО пересмотрены в сторону понижения, поскольку «распространившаяся засушливая погода продолжается в основных штатах-производителях Альберта и Саскачеван». Прогнозы по урожаю пшеницы в Аргентине и Казахстане также были пересмотрены в сторону понижения.