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Пентагон реанимирует свою заброшенную военную базу недалеко от Китая
Пентагон активно укрепляет свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе в противостоянии Китаю. В этом плане он начал расчищать джунгли на Тиниане, небольшом острове недалеко от Гуама, и реанимировать там заброшенную авиабазу.

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Выступая перед журналистами на мероприятии, организованном Ассоциацией Воздушно-космических сил, командующий Тихоокеанскими Военно-воздушными силами США генерал Кеннет Уилсбах рассказал  о предпринимаемых армией США усилиях по укреплению ее позиций в Индо-Тихоокеанском регионе в противостоянии Китаю.

В частности, он сообщил о намерении Военно-воздушных сил США расчистить джунгли на Тиниане, небольшом острове недалеко от Гуама, где во время Второй мировой войны располагалась крупнейшая авиабаза бомбардировщиков B-29. Указанные работы, по его словам, являются ключом к доктрине  Agile Combat Employment (ACE), которая направлена  на усиление ударной мощи боевых самолетов. «Мы собираемся расчистить джунгли и восстановить некоторые базы там, для улучшения функциональности боевых действий в регионе. Помимо реанимирования базы ВВС, с которой можно будет действовать, у нас есть несколько других подобных проектов по всему региону которым мы займемся позже», - указал генерал Уильсбах, уточнив, что новые базы станут частью «звездной» сети по всей Азии, предназначенной для «сдерживания Пекина». «Каждый дополнительный аэродром, с которого я могу действовать ( ... ) в случае чрезвычайной ситуации, кризиса или конфликта, - это еще один объект, который Китай должен включить в число своих целей, а затем выделить на это ресурсы, что ослабляет способность Пекина полностью остановить нас», - добавил Уилсбах.

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A U.S. Air Force pilot assigned to the 3rd Air Expeditionary Wing flies a C-17 Globemaster III assigned to the 15th Wing, Joint Base Pearl-Hickam, Hawaii, over the Northern Mariana Islands during Exercise Agile Reaper 23-1, March 4, 2023.

Хотя президент Джо Байден недавно заявил, что его администрация не стремится «сдерживать Китай», официальные лица США неоднократно называли Пекин главным соперником Соединенных Штатов. Со времени своего вступления в должность в 2021 году Джо Байден практически ежемесячно направляет военные корабли США для прохода через спорный Тайваньский пролив, одновременно стремясь значительно расширить военное американское присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

11 сентября генерал Уилсбах опубликовал  “Стратегию PACAF до 2030 года: развитие воздушной мощи” (“PACAF Strategy 2030: Evolving Airpower,” ), в которой излагаются четыре оперативных приоритета для Тихоокеанского региона: “получение больших преимуществ в боевых действиях; продвижение позиций на театре военных действий; укрепление альянсов и партнерств; формирование информационной среды”.

Говоря о нынешней боевой мощи КНР, генерал Уилсбах отметил, что китайский истребитель-невидимка 5-го поколения Chengdu J-20 якобы будет иметь ограниченное применение при попытке Китая вторгнуться на Тайвань. По его словам, Тайбэю следует больше беспокоиться о китайских бомбардировщиках H-6, которые могут сбрасывать бомбы на Тайвань, а также о баллистических и крылатых ракетах НОАК. Он добавил, что, хотя Китай проделал “хорошую работу” по внедрению западных технологий в свои J-20, китайским пилотам-истребителям пока не хватает “мастерства, подобного американским военным летчикам”.  В этой связи генерал указал на имеющиеся в его распоряжении сведения о якобы попытках Китая нанять западных пилотов и экипажи воздушных судов для их  последующего использования в своих целях. При этом он напомнил, что начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Браун недавно опубликовал памятку, предупреждающую летчиков о том, что “иностранные компании нацелены на привлечение военных талантов, прошедших подготовку в США и НАТО по различным специальностям. В частности, для их использования китайской армией и восполнения кадровых недостатков в военном потенциале НОАК”.

Что же касается начатых работ по расчистке джунглей и восстановлению старой военной базы, расположенной на острове Тиниане примерно в 170 км к северу от Гуама, то в ходе состоявшегося мероприятия, организованного Ассоциацией Воздушно-космических сил США, неоднократно указывалось на стратегическую значимость в нынешних обстоятельствах этого военного объекта  времен Второй мировой войны, в окрестностях которого с тех пор периодически проводились военные учения военно-морского флота и морской пехоты США совместно с их союзниками.

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