Использование цифрового кода в переписке, особенно в WhatsApp в последнее время, стало вполне логичным после появления смайликов. Этот «цифровой язык» стал в некотором роде «зашифрованной» манерой переписки.

После того, как молодое поколение увлеклось MSN и Skyblog, оно сосредоточило свое внимание на такие приложениях, как WhatsApp, Instagram, TikTok в силу их доступности, удобства и простоты в общении. Вместе с тем, новые тенденции в сфере технологий и информатики обусловили появление "моды", позволившей им общаться с помощью набора цифр, что сократило для них время для подготовки сообщений и создало новый весьма специфичных язык общения.

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Все началось в Соединенных Штатах, когда пользователи платформы TikTok решили создать новую манеру в общении, выразившуюся в отправке вместо словесных сообщений набора цифр. Ажиотажный интерес к этому молодых пользователей соцсети позволил довольно быстро запустить этот новый язык общения в довольно короткие сроки.

Первым набором цифр, который вызвал ажиотаж в TikTok, стало сообщение «143». Пользователи, которых стали называть «тиктокерами", стали активно использовать эти цифры для передачи любовных посланий. В таких сообщениях «1» обозначает букву «Я», «4» - слово «любовь» и, наконец, «3» - это «Ты». Таким образом, указанное сообщение «143» стало означать «Я люблю тебя».

Есть также несколько вариантов с цифрой «7», добавленной в конце сообщения, чтобы сказать, например, «Я люблю тебя вечно». Также весьма часто стало использоваться сообщение «1543», что означает «Я все еще люблю тебя».

Этот язык общения особенно распространился на WhatsApp, где используются многие другие закодированные цифрами сообщения. Так, среди прочего существует «687», что означает «Мне очень жаль», и часто встречающееся, например, в спорах при переписке пар. Или «1122», что является «Поощрением».

В создании подобных цифровых «зашифрованных языков» для общения нет ничего нового. Это стало вполне логичным после появления смайликов. Однако, в отличие от смайликов, которые не скрывают ответ участников переписки в соцсетях, «цифровой язык» стал в некотором роде «зашифрованной» манерой переписки, в частности, в таких приложениях, как WhatsApp. По мнению молодежи, использование такого языка общения позволяют им сохранять определенную степень конфиденциальности в своих сообщениях от окружающих.

Однако, помимо прочего, не стоит умалчивать, что, такая игривая тенденция использования «цифрового языка», явно поддерживает творческий потенциал молодого поколения, пристрастившегося к экранам.