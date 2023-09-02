Значительно увеличившийся за последний период госдолг США является весьма важным фактором, вызывающим нестабильность мировой экономики.

Состояние и платежеспособность доллара США, а также значительно увеличившийся за последний период госдолг этой страны являются весьма важным фактором, вызывающим нестабильность мировой экономики. В 2023 году ситуация с долгом США значительно ухудшилась, в первую очередь из-за весьма активного вовлечения администрации Байдена в вооруженный конфликт на Украине.

На сегодняшний день общий долг США включает: долги домашних хозяйств, предприятий, 50 штатов федерации, различных местных и финансовых учреждений и, наконец, федеральный долг.

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На конец августа этот общий долг США составил 102 015 миллиардов долларов, что сооответствует 372% ВВП США или 97% мирового ВВП. Он увеличился почти на 10 000 миллиардов долларов за последний год, что намного быстрее, чем за предыдущие три года, когда годовой прирост составлял всего 6 000 миллиардов долларов в год.

Из этой значительной суммы федеральный долг (или государственный долг США, о котором чаще всего говорят в геополитике), составляет 32 817 миллиардов долларов, увеличившись на 2163 миллиарда за последний год, или на 121,8% ВВП США. В результате несложных подсчетов становится очевидным, что он продолжает расти со скоростью 5,6 миллиарда долларов в день за последние 12 месяцев. А из этого становится очевидным, что военная и финансовая поддержка Украины со стороны США может быть оказана только за счет постоянного и значительного увеличения долга. Именно это привело к тому, что рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг экономики США.

Этот федеральный долг на 76,9% принадлежит самим американцам (пенсионные фонды, сбережения граждан, страховые компании, частные или государственные финансовые учреждения). Поэтому сейчас вопрос больше не в том, рухнет ли эта система функционирования экономики США, основанная на столь значительном количестве долга, а когда это произойдет.

По оценкам западных экспертов, на конец июня с.г. иностранные государства-кредиторы имеют только 7563 миллиарда долларов федерального долга США, или его 23,1%. Эта доля американского долга, находящегося в иностранной собственности, в последнее время активно сокращается, что, скорее всего, обусловлено внешними опасениями из-за отсутствия уверенности в платежеспособности страны-должника (США) и того, что многие страны заморозят свои активы в случае односторонних санкций США.

Это обстоятельство становится весьма важным в условиях глобального экономического кризиса, вызванного банкротством США.