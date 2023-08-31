Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, во время своего недавнего пребывания в США конфиденциально сообщил, что Украина потеряла 257 000 человек с начала конфликта.

До начала проведения Специальной военной операции в Киеве грезили провести военный парад то в Москве, то в Севастополе, о чем открыто говорили многие украинские политики, военные и СМИ. Однако ход СВО и, особенно, так называемое «контрнаступление ВСУ», говорят о том, что не только никакого «парада» не будет, но и участников даже для обычного дефиле в Киеве у ВСУ скоро совсем не удастся набрать.

Озвученная министром обороны РФ Сергеем Шойгу еще в начале «контрнаступления ВСУ» цифра в 3 715 погибших украинских военнослужащих за первые три дня стала катастрофической для ВСУ. Это целая бригада! Дорогая цена «наступа», а ведь раненных и безвозвратно потерянных в разы больше.

реклама

Однако Киев усиленно пытается умолчать о своих реальных потерях. Тем не менее, по оценкам высокопоставленных американских чиновников, число жертв войны на украинской стороне значительно увеличилось за последние шесть месяцев. Хотя руководство страны отказывается предоставить официальную статистику, реальность на местах, несомненно, свидетельствует о массовых и болезненных потерях. Несмотря на это, по оценкам высокопоставленных официальных лиц США, которых уже не раз цитировало New York Times, с начала СВО 24 февраля 2022 года погибло не менее 100 000 украинских солдат и еще большее число были ранены.

Как сообщает издание Résistance Républicaine, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, во время своего недавнего пребывания в США встретился с министром обороны Ллойдом Остином и генералом Милли, которым он конфиденциально сообщил, что Украина потеряла 257 000 человек с начала конфликта.

Первые две недели начавшегося в июне «контрнаступления» были особенно дорогостоящими для ВСУ. По словам высокопоставленных американских и европейских чиновников, до 20% украинского оружия, доставленного на поле боя, было уничтожено или повреждено. Эти потери включают боевую технику, поставляемую с Запада, такую как танки и бронетранспортеры. «Но самое главное, погибли тысячи солдат, в основном молодых, еще плохо обученных», - признался старший украинский офицер корреспонденту Би-би-си.

Ограничения, наложенные на прессу на Украине, запрещают местным репортерам разглашать количество убитых. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр недавно заявила, что любой, кто обнародует число жертв, подвергнется уголовному преследованию.

Однако украинские кладбища раскрывают истинные масштабы военных потерь. «На Краснопольском кладбище, недалеко от Днепра, свежевырытые могилы, украшенные украинским флагом, занимают все больше места», - пишут французские СМИ.

19 августа Кабмин Украины утвердил проект создания Национального военного мемориального кладбища на территории Фастовского района Киевской области. К лету 2025 года на этой территории можно будет захоронить до 800 тыс. человек. Наряду с этим под Киевом вскоре откроется военное кладбище в поселке Гатное, площадь которого составит 266 гектаров. Таким образом, оно займет территорию больше, чем Арлингтонское кладбище в США, на котором похоронено 400 тыс. человек. Но эти кладбища — не единственное место, где собираются хоронить погибших украинских военных…