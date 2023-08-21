Заинтересованность Киева в боевом самолете JAS-39 Gripen была подтверждена Зеленским во время его визита в Швецию 19 августа с.г., а также высказываниями ряда шведских политиков.

С самого начала СВО киевский режим из-за невозможности конкурировать в небе с российской авиацией ни в качественном, ни в количественном отношении, настойчиво требует от своих западных партнеров боевые самолеты, особенно американские. При этом в Киеве заявляют, что американские самолеты F-16, F-15 и даже F-18 якобы существенно могут им помочь.

Хотя Соединенные Штаты в конечном итоге разрешили передачу самолетов F-16 Украине, в частности, из резервов Нидерланд и Дании, однако из-за сроков, необходимых для подготовки украинских пилотов и технических специалистов, эти самолеты в ближайшее время не могут быть использованы Украиной. И это отчетливо понимают в Киеве. В частности, официальный представитель украинских ВВС полковник Юрий Игнат недавно признал это, отметив, что в лучшем случае их не будет до весны следующего года.

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По этой причине Киевом в последнее время заметно активизировались усилия по поиску других приемлемых вариантов более быстрого получения для себя западных боевых самолетов. Именно с этой целью Зеленский отправился на днях в поездку в Северную Европу, в надежде найти там решение указанного вопроса. В этой поездке особое внимание Киевом было уделено Швеции, где самолеты JAS-39 Gripen, по мнению украинской стороны, могли бы стать наиболее подходящим самолетом для удовлетворения потребностей Украины. Такой особый настрой на Швецию даже не скрывался Зеленским в беседах с представителями этой страны. В частности, об этом заявил Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном 19 августа в окрестностях Стокгольма.

Как сообщают шведские СМИ, самолеты JAS-39 Gripen заинтересовали Украину по ряду причин. Одной из них является то, что этот разработанный компанией Saab самолет может не быть привязан к авиабазам, он способен взлетать с автострады. Это весьма важно для Украины, где ее авиабазы находятся под пристальным вниманием и контролем со стороны России, в связи с чем их использование объективно ограничено украинскими ВВС. Техническое обслуживание этого самолета упрощенное, требует лишь минимальной предварительной подготовки украинских механиков и с этой задачей могут справиться даже призывники под наблюдением опытного инструктора. Кроме того, стоимость эксплуатации Gripen невысока по сравнению с F-16.

Внимание Украины к шведскому истребителю-бомбардировщику привлекло также и наличие у него других особенностей, например, электронного пакета для противодействия истребителям и средствам ПВО России. Он способен нести ракеты класса воздух-воздух сверхдальнего радиуса действия "Метеор", а также противокорабельное оружие.

В мае министр обороны Швеции Пол Джонсон уже заявлял о предоставлении возможности украинским пилотам «протестировать Gripen». И не только на тренажерах, но даже в испытательных полетах. Как заявил В.Зеленский во время посещения этой страны 19 августа, «украинские летчики уже участвуют в испытаниях истребителей Gripen. Мы обсудили дальнейшие шаги по их передаче Украине».

В июле Швеция и Украина подписали соглашения о сотрудничестве в военной сфере, в том числе об обмене конфиденциальной информацией. Это, по оценке шведских СМИ, было предварительным условием для того, чтобы разрешить украинским пилотам приступить к испытательным полетам на Gripen.

Вместе с тем указывается, что пока еще непонятно, откуда могут быть взяты самолеты Gripen для Украины, так как в настоящее время их у Стокгольма недостаточно.

Помимо самолетов Gripen Зеленский и Кристерссон договорились «работать над совместным производством боевых бронированных машин пехоты CV-90 на Украине». Около пятидесяти таких экземпляров украинская армия уже получила.

В ожидании возможной передачи Gripen Киеву, Стокгольм 15 августа объявил о выделении нового тринадцатого транша помощи украинским войскам на сумму в почти 290 миллионов евро. В частности, этим траншем предусматривается поставка запасных частей для CV-90 и артиллерийской системы Archer, боеприпасов, а также оборудования для разминирования.