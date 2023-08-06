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Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
Захватывающую историю рассказывает WhatsApp в короткометражном фильме «We are Ayenda», как группа молодых афганских футболисток использовала это приложение для осуществления своего бегства из Афганистана и спасения своей жизни.

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С учетом проявленного интереса к материалу о чемпионате мира по футболу среди женщин 2023 года,  нельзя обойти молчанием серьезные проблемы, возникшие у отдельных из его участниц в этой связи.

Так, захватывающую историю рассказывает  WhatsApp в короткометражном фильме  «We are Ayenda». В нем повествуется, как после вывода американских войск в 2021 году группа молодых афганских футболисток использовала это приложение для осуществления своего бегства из Афганистана и спасения своей жизни.

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&laquo;J&#39;avais peur que les talibans viennent me chercher chez moi et me tuent sur place.&raquo; | Capture d&#39;&eacute;cran WhatsApp via YouTube

            Скриншот с экрана WhatsApp

Этот небольшой фильм начинается в момент паники: мы видим, как 15-летние игроки обмениваются сообщениями после того, как Кабул попал в руки талибов. Среди восстановленных сообщений на экране можно прочитать «не используйте SMS» или «я слышал, что талибы взламывают SIM-карты». С этого дня афганские женщины быстро лишились своих основных прав, таких как доступ к образованию, работе или занятиям спортом. Эти запреты поставили под угрозу будущее молодых футболисток: «я боялась, что талибы придут за мной в мой дом и убьют меня на месте», - свидетельствует Фатема, одна из игроков команды.

Именно тогда зародилась крепкая дружба между Фархундой Мухтадж, бывшим капитаном женской сборной Афганистана, проживающей в Канаде, и начинающими футболистками. Несмотря на то, что они никогда раньше не встречались, Фархунда Мухтадж ни секунды не колебалась, чтобы прийти на помощь молодым женщинам, будучи уверенной, что они просто хотели осуществить свою мечту - поиграть в футбол. С помощью приложения WhatsApp она координировала эвакуацию игроков и отправила девочкам GPS-координаты того места, куда они должны были отправиться.

После нескольких безуспешных попыток покинуть страну девочкам-подросткам и их семьям удалось уехать из Кабула в район четвертого по величине города Афганистана Мазари-Шариф, где они скрывались в течение нескольких недель. Затем они вылетели в Португалию, где им и их семьям было предоставлено политическое убежище. Сегодня большинство из них все еще играет в футбол за клуб Ayenda, поскольку талибы не разрешили им изображать афганский флаг.

Вивиан Одиор, менеджер по маркетингу WhatsApp, указал представителям СМИ: «когда мы услышали эту историю, для нас было честью, что наше приложение смогло помочь им в вызволении. Мы очень гордимся тем, что поддержали этих смелых женщин, которые являются источником вдохновения для всех, кто хочет реализовать свои мечты». Виктория Гранд, вице-президент WhatsApp по международным отношениям, добавляет: «Мы сняли этот документальный фильм, чтобы повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются женщины».

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#whatsapp #афганистан #ayenda #&quot;we are ayenda&quot; #женские футболистки #права женщин
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