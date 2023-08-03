На фоне разразившейся критики по поводу использования шпионского ПО Pegasus, Израиль оказался вынужденным заблокировать внешние контракты QuaDream.

Как сообщали ранее израильские СМИ, в августе 2021 года израильский производитель шпионских программ QuaDream начал переговоры с Королевством Марокко о поставке ему своей технологии Reign, которая позволяет проникать в зону владельцев iPhone без их ведома, подобно Pegasus, разработанному его коллегой NSO Group.

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Как и другие компании в этом секторе, QuaDream работала с Кипра с компанией, получившей название InReach, до того, как эти две компании вступили в конфликт по финансовым причинам. Следуя пути, намеченному NSO Group, она, в частности, продала свои технологии Саудовской Аравии и занималась разведкой в Африке, Азии и арабском мире.

Разоблачения "проекта Pegasus" относительно использования Марокко шпионского ПО для слежки за высокопоставленными политиками Франции и Испании, включая Эммануэля Макрона, вызвали дипломатический кризис осенью 2021 года и гнев Соединенных Штатов, за должностными лицами которых также шпионил африканский клиент NSO Group.

Тогда NSO Group и ее коллега Candiru даже подверглись санкциям со стороны Вашингтона. Соответствующая критика проявлялась и по поводу использования Pegasus такими государствами, как Саудовская Аравия и Азербайджан, особенно для нападения на политических диссидентов, журналистов и их окружение.

По всем этим причинам израильское правительство оказалось вынужденным уменьшить свою «кибер-дипломатию", заключавшуюся в предоставлении шпионских программ странам, с которыми еврейское государство сблизилось, особенно авторитарным режимам. Таким образом, Израиль заблокировал возобновление сделки между NSO Group и марокканскими властями, а также любые контракты между QuaDream и Рабатом, сузил список разрешенных потенциальных клиентов со ста до тридцати пяти – оставив в основном западных компаньонов.

Эти ограничения подорвали QuaDream, которая, в отличие от своего конкурента NSO Group, делала ставку на шпионское ПО, и теперь пытается перепродать свои активы другим игрокам отрасли. Компания также пыталась разрабатывать технологию, позволяющую отслеживать телефоны Android, возможно, через WhatsApp, без необходимости физического вмешательства в работу телефона, "скрывая этот ужасающий шпионский проект", сообщают французские СМИ.