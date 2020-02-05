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Компания Sony готовится к полноценной презентации игровой консоли PlayStation 5. По некоторым сведениям, анонс состоится на мероприятии Sony PlayStation Meeting, которое пройдет 4 марта. На следующий день, 5 марта, откроется прием предварительных заказов.

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В преддверии анонса, Sony запустила официальный сайт консоли нового поколения. Увы, какой-либо свежей информации о PS5 на нем пока нет, однако подтверждается релиз консоли в новогодние праздники (ориентировочно ноябрь-декабрь этого года).

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Прямо сейчас японская корпорация не готова раскрыть все детали о PlayStation 5, но предлагает подписаться на новостную рассылку, чтобы оперативно получать последние новости.

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По слухам, PlayStation 5 окажется быстрее своего конкурента Xbox Series X благодаря более производительному графическому процессору, а также более быстрой оперативной памяти и SSD.

Как бы то ни было, подробности мы узнаем уже скоро. А пока ожидаем новой информации, можно порассуждать, насколько вырастет производительность PS5 по сравнению с PS4 и какие эксклюзивы появятся на новой консоли.