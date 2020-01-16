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Польская студия CD Projekt Red объявила о переносе релиза одной из самых ожидаемых игр этого года - Cyberpunk 2077 - на 17 сентября.

Об этом компания сообщила сегодня в своем твиттере.

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Несмотря на то, что сама игра практически готова, разработчики решили не спешить и провести дополнительное тестирование проекта, исправить ошибки и отполировать игру до идеального состояния.

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Они обещают делиться свежей информацией о Cyberpunk 2077 по мере приближения даты релиза.

Что ж, можно только поприветствовать решение CD Projekt Red представить публике максимально качественный продукт.