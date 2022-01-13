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Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков

Ежегодно в игре World of Tanks в период новогодних праздников проходит игровое событие «Новогоднее наступление», которое с нетерпением ждет большинство игроков. В прежние годы это событие привносило в игру некую приятную новогоднюю суету. И только в этом году все пошло не так, подробнее об этом в статье.
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  В новогодние праздники каждый человек независимо от возраста ждет как минимум праздничного настроения, а поклонники игры World of Tanks ждут его еще и в своей любимой игре. И если разработчики смогут преподнести игрокам это настроение, то и игроки отблагодарят разработчиков хорошим онлайном, и донатом. Так и было в прежние годы в игре World of Tanks, но в этом году длинная рука жадности добралась и до игрового события «Новогоднее наступление», которое большинство игроков ждало с нетерпением. 

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Через несколько дней после начала этого праздничного действа у игроков осталось одно разочарование и недовольство. Так чем же Wargaming так разозлили и разочаровали игроков.   

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Поломанная экономика развития атмосферы праздника

  В прежние годы экономика развития атмосферы праздника была построена таким образом, что не донатя, плюс-минус можно было достичь почти максимальной атмосферы праздника, и лишь немного задонатив, достичь ее максимального 10 уровня. По крайней мере, такой была стратегия Wargaming. Принуждение к донату было ненавязчивым, да и сам донат в среднем требовался небольшой. Согласен, компании Wargaming зарабатывать нужно, но все должно быть в разумных пределах. Как, в общем, то раньше в новогодней суете и было. 

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  Что же Wargaming сделали в этом году. Да в общем-то, перевернули все «Новогоднее наступление» с ног на голову, с одной единственной целью, чтобы без доната игроки не смогли собрать коллекцию украшений и близко подойти к максимальному уровню атмосферы. 

Причем сделано это как-то беспардонно и топорно. Если в прежние годы из малых коробок всегда выпадали украшения, то в этом году, лишь осколки, и совсем изредка украшения. А основная масса украшений была в больших коробках, которые приобретать нужно естественно за донат. Осколки из малых коробок нужно долго собирать, а при создании из них украшений в коллайдере, по моему мнению, их количество в расчете на одно украшение сильно завышено, а при разбитии украшений наоборот очень мало. И кто вообще придумал эти абсурдные осколки, выпадающие из коробок вместо украшений, это же абсолютно не празднично. Или это как намек того, что Wargaming предложит игрокам в 2022 году такую же «шелуху» вместо интересной игры. 

  Через некоторое время после жалоб игроков, Wargaming признали, что сильно перегнули палку, и поспешили успокоить нарастающие недовольства попыткой исправить эту ситуацию хоть как-нибудь. 

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Но опять же, сделали это при помощи каких-то кривых костылей, придумав выполнение различных боевых задач, за которые можно было получать осколки, вынуждая игроков выполнять нудные задачи, а не играть в свое удовольствие. Кроме того расщедрились и подарили 50 тыс. сколков  и 40 украшений, что нужно сказать несколько исправило ситуацию. После этого исправления «косяков» даже в малых коробках стали чаще попадаться украшения. Таким образом, эту проблему они решили лишь частично, несколько снизив недовольство игроков.

Арнольд Шварценеггер, зачем он здесь, в культовой исторической игре

  Я понимаю, что Арнольд Шварценеггер уважаемый, известный человек, и для многих является кумиром. И я сам лично, отношусь к нему с большой симпатией. Но я не понимаю, зачем он здесь, в исторической игре времен Второй мировой войны, созданной на постсоветском пространстве в Белоруссии. 

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Разработчики посчитали, что этого человека все игроки боготворят и преклоняются перед ним. И видя его изображение в игре, будут фанатеть, и вносить безумные донаты. А у нас, что, на постсоветском пространстве не нашлось никаких заслуженных, уважаемых людей, или в нашей истории СССР являющимся основным участником Второй мировой войны, не было таковых. А где же патриотический дух, который, так или иначе, подразумевается в игре, зачем здесь этот гражданин США. Я бы хотел вместо многоуважаемого Арнольда Шварценеггера увидеть человека в военной форме с суровым и строгим лицом, одного из наших военачальников времен Второй мировой войны. И это было бы вполне логично, ведь World of Tanks это военный экшен, а не игра посвященная актерам кино и культуристам США. 

  Уважаемые разработчики, в следующем году мы кого увидим, Барака Обаму?  Вы это задумали? Если это так, то не делайте этого, пожалуйста, это будет большой ошибкой.

Бонус к серебру в 50% практически недостижим

  В прежние «Новогодние наступления» практически каждый увлеченный игрок, не вкладывающий деньги, мог получить бонус к серебру по итогам боя, вплоть до 50%. 

Но только не в этом году, все по той, же причине, жадности Wargaming. Теперь к такому бонусу трудно было приблизится даже вливая хороший донат.

Изгнание снегурочек

  Раньше были такие симпатичные снегурочки, которые дарили ежедневно по игрушке, теперь их не стало, поменяли  на Арнольда Шварценеггера, который, наверное придает игре гораздо большую новогоднюю атмосферу. 

Или снегурочкам просто стало нечего в этом году дарить игрокам из-за жадности Wargaming, и их выгнали. Снегурочки, это же наше, родное, ну кому они помешали, столетиями наши народы встречали Новый год с Дед Морозом и Снегурочкой.

Выводы

  По моему мнению «Новогоднее наступление 2021/2022» оказалось полностью провальным. Мне есть с чем сравнивать, с предыдущими годами. Отсюда и такой вывод.

  Уважаемый Wargaming вы сильно перегнули палку в погоне за прибылью. Многие игроки не против заносить вам разумный донат, но это не дает основания вам думать, что они будут вам отдавать свои кошельки со всеми своими кредитными картами. Всему должна быть разумная мера. И не допускайте, пожалуйста, подобных ошибок в следующем «Новогоднем наступлении». 

  Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, что вы думаете о «Новогоднем наступлении 2021/2022», и что вам больше всего в нем не понравилось.

 

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