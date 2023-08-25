Эд Бун рассказал в интервью кто озвучит Миротворца для MK1

В рамках продолжающейся выставки Gamescom 2023 издательство IGN берёт интервью у разных разработчиков. При разговоре с креативным директором студии NetherRealm Эдвардом Буном стали известны некоторые подробности касательно Mortal Kombat 1.

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Месяц назад вышел трейлер с персонажами, которые появятся в первом комбат паке для MK1. После чего практически сразу в интервью Эд Бун сообщил, что Омни-Мэна в игре озвучит Джей Кей Симмонс. Он же ранее озвучивал этого персонажа в мультсериале «Непобедимый». Теперь же стало известно, что другому персонажу из комбат пака - Миротворцу - свой голос подарит Джон Сина, которые ранее сыграл Миротвроца в кино и сериале.

Остаётся надеется, что Энтони Старр, исполнивший роль Хоумлендера в сериале «Пацаны» так же озвучит Хоумлендера и в MK1. Но пока официального подтверждения этому нет.