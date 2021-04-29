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Одним из важных пунктов в повестке прошедшего мероприятия Galaxy Unpacked стал анонс Samsung помимо моделей Galaxy Book Pro, Galaxy Book Pro 360 и Galaxy Book и «самого мощного Galaxy», появление которого предсказывали уже пару месяцев назад. Как и ожидалось, новинка оказалась не смартфоном, а ноутбуком Galaxy Book Odyssey с графическим процессором Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

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По данным портала SamMobile, это первый на планете лэптоп с картой RTX 3050 Ti. Odyssey оснащён 15,6-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD (1080p). Толщина модели — всего 17,7 мм, весит она 1,85 кг, что является достаточно неплохими показателями для игрового лэптопа. Покупателям будут предложены на выбор Core i5 или i7 11 поколения и видеокарты GeForce RTX 3050 Max-Q или RTX 3050 Ti Max-Q.

Новые GPU имеют по 4 ГБ памяти GDDR6 и, по данным производителя, обеспечивают «гладкий» игровой процесс с разрешением «картинки» 1080p с фреймрейтом более 60 кадров/с в режиме Ultra в случае с RTX 3050 Max-Q, и более 70 кадров/с — с RTX 3050 Ti Max-Q (Ultra).

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Вариант ноутбука начального уровня имеет 8 ГБ памяти DDR4x, а более дорогие модели — 16 или 32 ГБ. Для самой дешёвой версии доступен апгрейд, поскольку у новинки есть свободный слот SO-DIMM для ОЗУ. Также Samsung предлагает SSD до 1 ТБ, два слота PCIe NVMe — постоянную память тоже можно будет расширить. По умолчанию Odyssey комплектуется предустановленной Windows 10 Home, но конфигурацию также можно будет изменить до Windows 10 Pro.

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Прочие характеристики включают наличие клавиатуры «Pro-уровня», большого трекпада, сканера отпечатков, интегрированного в клавишу питания, стереодинамиков и поддержку технологии Dolby Atmos. Поддерживается двухдиапазонный Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Имеется порт Gigabit Ethernet, HDMI, три USB 3.2 Type-A, два USB Type-C, 3,5-мм выход для наушников и слот для microSD-карт.

Galaxy Book Odyssey получил АКБ ёмкостью 83 Вт/ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 135 Вт (разумеется, адаптер Type-C поставляется в комплекте). Для сравнения, большинство других брендов обеспечивают зарядку не мощнее 100 Вт.

Продажи модели начнутся в августе, цена — от 1399 долларов.