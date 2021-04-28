Windows 10 используют более 1,3 миллиарда активных устройств
Немногим более года назад компания Microsoft сообщила о том, что её операционную систему Windows 10 используют более миллиарда активных устройств. По последним данным, их число перевалило за отметку в 1,3 миллиарда.
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Довольно быстрому росту показателей разработчик ПО во многом обязан заметно выросшим спросом на компьютеры в период разгара пандемии. Согласно финансовым отчётам Microsoft за прошлый квартал, на 10% выросли доходы от сотрудничества с OEM-производителями компьютеров. Другими словами, партнёры компании стали продавать больше ПК. Кроме того, на 12% выросли доходы от продаж моделей серии Microsoft Surface.
Ещё одним «ускорителем» для Windows 10 мог стать тот факт, что Windows 7 больше не поддерживается — за исключением ряда корпоративных версий для клиентов, готовых хорошо платить за обновления безопасности дополнительно. В результате всё больше бизнесов предпочитают переходить на новое ПО.
Хотя число пользователей Windows 10 продолжает расти, это происходит несколько медленнее, чем рассчитывали в самой компании. В 2015 году в Microsoft заявляли, что миллиард пользователей у новой ОС появится уже летом 2018 года. Стоит признать, что на тот момент предполагалось использование новой операционной системы в самых разнообразных устройствах, включая, например, смартфоны — от этого пришлось окончательно отказаться в течение пары последующих лет.
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