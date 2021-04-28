Motorola Moto G50: 77 часов в мессенджере при заряде 15%, 43 дня в режиме ожидания
Принадлежащий Lenovo бренд Motorola представил относительно недорогой смартфон Moto G50, поддерживающий связь пятого поколения. Новинка оснащена 6,5-дюймовым экраном с довольно скромным разрешением 720х1600 пикселей. При этом он обеспечивает частоту обновления изображения 90 Гц. Похоже, скоро это станет стандартом даже для бюджетных версий. Частота дискретизации — 180 Гц.
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В базовой конфигурации новинка получит чипсет Snapdragon 480, выполненный по 8-нм техпроцессу. Платформа была представлена в январе текущего года. Считается, что её производительность выше, чем у вариантов Snapdragon серии 6хх. Утверждается, что производительность CPU и GPU выросла более, чем на 100% в сравнении с мобильными платформами предыдущего поколения. В частности, графический процессор Adreno 619 применяется в более дорогих моделях вроде Snapdragon 750G.
Основной модуль камеры получил три сенсора. Главный обеспечивает разрешение 48 мегапикселей, камера для макросъёмки — 5 мегапикселей, а датчик глубины — два. Селфи-камера на 13 Мп поддерживает ИИ-систему «улучшения» снимков. Предусматривается использование 20 режимов, включая съёмку при распознавании улыбок, «умную» композицию, ИИ-обработку при съёмке в условиях плохой освещённости и даже режим «профессиональной» съёмки.
Особенно стоит отметить АКБ ёмкостью 5000 мАч. Как утверждает производитель, заряда хватит на двое суток умеренного использования. При этом мессенджеры вроде WeChat могут работать ещё 77 часов при заряде 15% и менее. В режиме ожидания смартфон способен проработать 43 дня, в режиме разговора в сети 5G — 26 часов.
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Motorola Moto G50 уже поступил в розницу в КНР на различных площадках. На момент начала продаж цена приблизительно эквивалентна 17 000 рублей. Выпускаются модели в зелёном и сером корпусах.
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