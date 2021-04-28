Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Принадлежащий Lenovo бренд Motorola представил относительно недорогой смартфон Moto G50, поддерживающий связь пятого поколения. Новинка оснащена 6,5-дюймовым экраном с довольно скромным разрешением 720х1600 пикселей. При этом он обеспечивает частоту обновления изображения 90 Гц. Похоже, скоро это станет стандартом даже для бюджетных версий. Частота дискретизации — 180 Гц.

реклама

В базовой конфигурации новинка получит чипсет Snapdragon 480, выполненный по 8-нм техпроцессу. Платформа была представлена в январе текущего года. Считается, что её производительность выше, чем у вариантов Snapdragon серии 6хх. Утверждается, что производительность CPU и GPU выросла более, чем на 100% в сравнении с мобильными платформами предыдущего поколения. В частности, графический процессор Adreno 619 применяется в более дорогих моделях вроде Snapdragon 750G.

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Основной модуль камеры получил три сенсора. Главный обеспечивает разрешение 48 мегапикселей, камера для макросъёмки — 5 мегапикселей, а датчик глубины — два. Селфи-камера на 13 Мп поддерживает ИИ-систему «улучшения» снимков. Предусматривается использование 20 режимов, включая съёмку при распознавании улыбок, «умную» композицию, ИИ-обработку при съёмке в условиях плохой освещённости и даже режим «профессиональной» съёмки.

Особенно стоит отметить АКБ ёмкостью 5000 мАч. Как утверждает производитель, заряда хватит на двое суток умеренного использования. При этом мессенджеры вроде WeChat могут работать ещё 77 часов при заряде 15% и менее. В режиме ожидания смартфон способен проработать 43 дня, в режиме разговора в сети 5G — 26 часов.

реклама

Motorola Moto G50 уже поступил в розницу в КНР на различных площадках. На момент начала продаж цена приблизительно эквивалентна 17 000 рублей. Выпускаются модели в зелёном и сером корпусах.