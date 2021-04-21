Cooler Master выпустила бюджетную версию беспроводной игровой клавиатуры SK622
Известный производитель игровой периферии и компьютерных компонентов, компания Cooler Master выпустила дополнение к серии игровых клавиатур SK600. В отличие от своей предшественницы, модель SK620 поддерживает только проводное подключение.
Производитель выпускает новинки в нескольких цветовых вариантах. Клавиатура заметно меньше классических моделей — отдельная панель с цифровыми клавишами у неё отсутствует, имеется только основной блок с самыми необходимыми кнопками. Поддерживается RGB-подстветка.
«SK622 является одной из самых популярных игровых клавиатур в линейке, но не всем нужен беспроводной Bluetooth-интерфейс. Поэтому мы разработали вариант SK622 для геймеров, которым нужен подходящий портативный способ ввода, и для креативных профессионалов, которые хотят что-то более надёжное, чем стандартные клавиатуры», — заявил представитель Cooler Master. — «SK620 сохраняет поразительную эстетику и улучшенный опыт печатания модели SK622, но в проводном формате — для тех, кто его предпочитает».
Модель SK620 использует интерфейс USB Type-C. Стоит отметить, что «гибридный» вариант SK622 тоже может работать не только с помощью Bluetooth, но и через подключаемый в случае необходимости кабель. При этом только проводной вариант стоит от 90 долларов, а гибрид — от $120 и выше.
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