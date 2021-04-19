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Компания Samsung готовится к премьере беспроводной клавиатуры Smart Keyboard Trio 500. Новинка может поддерживать постоянное подключение с тремя устройствами. Хотя официального анонса ещё не состоялось, информация о модели уже размещена на одном из корпоративных ресурсов производителя.

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Будут выпускаться чёрный и белый варианты устройства. Горячие клавиши позволят быстро переключаться между привязанными гаджетами, вызывать одно из трёх назначенных приложений или переходить в режим DeX, предусматривающий трансляцию изображения с небольшого устройства на большой экран.

Модель способна работать почти с любой электроникой, имеющей Bluetooth-модуль, но некоторые функции доступны только гаджетам производства Samsung. Например, вызов заранее заданных приложений можно осуществлять только при привязке к смартфонам и планшетам Samsung с программной оболочкой One UI 3.1 с мартовским обновлением системы безопасности. Функция DeX тоже доступна только некоторым смартфонам и планшетам компании.

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Samsung Smart Keyboard Trio 500 имеет 78 клавиш, весит 412,3 грамма, размеры — 280,4х127,4х15,4 см. Подключение осуществляется с помощью интерфейса Bluetooth 5.0. О цене новинки сообщат позже. Некоторые из экспертов отрасли предполагают, что клавиатуры могут представить в качестве аксессуаров в ходе скорого релиза лэптопов Galaxy Book 28 апреля.