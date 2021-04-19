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Facebook принудительно ограничит функциональность WhatsApp

Меньше месяца до ввода в действие новых правил
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Разработчики самого популярного в мире мессенджера WhatsApp напомнили о том, что скоро истечёт срок принятия нового пользовательского соглашения. Те, кто не согласен с передачей данных Facebook, будут ограничены в функциональности WhatsApp.

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На официальной странице сервиса уже имеется напоминание о том, что с 15 мая будет окончательно введена в действие новая редакция правил для пользователей, в рамках которой мессенджер будет делиться данными с «родительской» компанией Facebook для «оптимизации» последней рекомендаций пользователям.

Как заявили разработчики на официальном сайте компании, у пользователей было достаточно времени, чтобы ознакомиться с изменениями. Если к 15 мая новое соглашение не будет принято, функциональность мессенджера ограничат — какое-то время ещё можно будет принимать звонки и уведомления, но читать и отправлять сообщения будет уже невозможно.

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Альтернатив у пользователей WhatsApp немного — либо принять новые правила, либо экспортировать все данные в хранилища смартфонов на Android или iOS. В этом случае произойдёт непоправимое — аккаунт WhatsApp можно будет удалить, а резервные копии бесед безвозвратно исчезнут с его серверов (если они делались).

План передачи данных WhatsApp в Facebook был обнародован ещё в начале года, но вызвал такую волну возмущений и переходов на другие мессенджеры по всему миру, что разработчики были вынуждены отложить его принудительную реализацию до середины мая в расчёте на то, что пользователей удастся «переубедить» или хотя бы дать привыкнуть к мысли о неизбежном.

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Чет мне кажется что реал как путешественник во времени предсказывал что к 2025 году миллион будет стоить.. . Хотя он ошибся именно с графиком роста, но не с конечной точкой.
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