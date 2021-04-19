Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Разработчики самого популярного в мире мессенджера WhatsApp напомнили о том, что скоро истечёт срок принятия нового пользовательского соглашения. Те, кто не согласен с передачей данных Facebook, будут ограничены в функциональности WhatsApp.

реклама

На официальной странице сервиса уже имеется напоминание о том, что с 15 мая будет окончательно введена в действие новая редакция правил для пользователей, в рамках которой мессенджер будет делиться данными с «родительской» компанией Facebook для «оптимизации» последней рекомендаций пользователям.

Как заявили разработчики на официальном сайте компании, у пользователей было достаточно времени, чтобы ознакомиться с изменениями. Если к 15 мая новое соглашение не будет принято, функциональность мессенджера ограничат — какое-то время ещё можно будет принимать звонки и уведомления, но читать и отправлять сообщения будет уже невозможно.

анонсы и реклама 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Альтернатив у пользователей WhatsApp немного — либо принять новые правила, либо экспортировать все данные в хранилища смартфонов на Android или iOS. В этом случае произойдёт непоправимое — аккаунт WhatsApp можно будет удалить, а резервные копии бесед безвозвратно исчезнут с его серверов (если они делались).

План передачи данных WhatsApp в Facebook был обнародован ещё в начале года, но вызвал такую волну возмущений и переходов на другие мессенджеры по всему миру, что разработчики были вынуждены отложить его принудительную реализацию до середины мая в расчёте на то, что пользователей удастся «переубедить» или хотя бы дать привыкнуть к мысли о неизбежном.