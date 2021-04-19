Facebook принудительно ограничит функциональность WhatsApp
Разработчики самого популярного в мире мессенджера WhatsApp напомнили о том, что скоро истечёт срок принятия нового пользовательского соглашения. Те, кто не согласен с передачей данных Facebook, будут ограничены в функциональности WhatsApp.
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На официальной странице сервиса уже имеется напоминание о том, что с 15 мая будет окончательно введена в действие новая редакция правил для пользователей, в рамках которой мессенджер будет делиться данными с «родительской» компанией Facebook для «оптимизации» последней рекомендаций пользователям.
Как заявили разработчики на официальном сайте компании, у пользователей было достаточно времени, чтобы ознакомиться с изменениями. Если к 15 мая новое соглашение не будет принято, функциональность мессенджера ограничат — какое-то время ещё можно будет принимать звонки и уведомления, но читать и отправлять сообщения будет уже невозможно.
Альтернатив у пользователей WhatsApp немного — либо принять новые правила, либо экспортировать все данные в хранилища смартфонов на Android или iOS. В этом случае произойдёт непоправимое — аккаунт WhatsApp можно будет удалить, а резервные копии бесед безвозвратно исчезнут с его серверов (если они делались).
План передачи данных WhatsApp в Facebook был обнародован ещё в начале года, но вызвал такую волну возмущений и переходов на другие мессенджеры по всему миру, что разработчики были вынуждены отложить его принудительную реализацию до середины мая в расчёте на то, что пользователей удастся «переубедить» или хотя бы дать привыкнуть к мысли о неизбежном.
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