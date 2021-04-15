Instagram позволит некоторым пользователям отключать «лайки»
Вчера глава Instagram Адам Моссери заявил, что его платформа «тестирует новую опцию, которая позволяет вам решать, какой опыт является наилучшим для вас — предпочтёте ли вы не видеть количество лайков в постах кого-либо другого, отключать их в своих собственных постах или придерживаться изначальной практики».
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Другими словами, социальная сеть позволит некоторым пользователям поэкспериментировать с одним из своих важнейших виртуальных активов — возможностью выразить одобрение. По словам Моссери, помимо тестирования возможности отключения лайков в Instagram, не исключено введение аналогичной практики и для Facebook.
Компания экспериментирует с возможностью скрытия лайков с 2019 года, пытаясь выяснить, сможет ли это снизить психологическое «давление», которое некоторые пользователи чувствуют при публикации постов в приложении, а буквально месяц назад лайки случайно исчезли у больших групп пользователей.
При этом, далеко не все считают новую опцию полезной — для многих блогеров и «инфлюэнсеров» подсчёт количества лайков является необходимым для заработка в Сети. Кроме того, по словам Моссери, многие пользователи по-прежнему хотят видеть число поставленных «сердечек» для того, чтобы отслеживать популярные тренды.
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В интервью PBS NewsHour в 2019 году Моссери сообщал, что эксперименты социальной сети по отображению и скрытию лайков в приложении предназначены для того, чтобы «сбросить давление» в Instagram в попытке снизить уровень тревоги пользователей и избежать «социальных сравнений».
«Мы хотим, чтобы ваши друзья концентрировали внимание на фото и видео, которыми вы делитесь, а не том, как много лайков они соберут», — в свое время заявляли представители компании.
Пока неизвестно, когда функция отключения лайков будет доступна всем пользователям и будет ли это когда-либо доступно тем, кто не входит в группу тестировщиков.
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