Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания AMD по-прежнему сохраняет тотальную доминирующую позицию на рынке процессоров в России. По данным Яндекс.Маркета, самым популярным процессором месяца в марте снова стал Ryzen 5 3600 третьего поколения. На его долю приходится 9,3% рынка, хотя модель потеряла часть позиций — в феврале её доля составляла 9,7%.

реклама

Следующим по популярности стал Ryzen 5 5600X с 8,8% (февраль — 7,6%). Продажи Ryzen 7 5800X значительно выросли — с 5% в позапрошлом месяце до 7,1% в прошлом, модель потеснила бюджетный Intel Core i5-10400F из тройки лидеров.

анонсы и реклама <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Самым востребованным CPU Intel в марте в России стал четырёхъядерный i3-10100F. На него приходится 4,7% рынка. За месяц до этого он занимал 4,2%. Core i5-10400F переместился с третьего места на пятое (доля упала с 5,9% до 4,4%).

При этом модель AMD предыдущего поколения Ryzen 5 2600 по-прежнему входит в десятку «лидеров», как и Intel Core i9-10850K — не в последнюю очередь, из-за относительной доступности этих CPU. Также среди наиболее покупаемых моделей числятся Ryzen 5 3400G и Core i7-10700K (2.9% и 2.7% соответственно). Примечательно, что в числе популярных процессоров также назван Ryzen 7 PRO 4750G, который вообще-то, предназначен для OEM-производителей, а также Core i5-10400 и Ryzen 9 5950X.

реклама