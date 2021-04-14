Илон Маск объявил себя императором Марса в Twitter
В прошлом месяце талантливый предприниматель и, вероятно, шоумен Илон Маск добавил себе титул «технокороля Tesla» в профиль акканунта Twitter. Похоже, уровень самопознания у бизнесмена прогрессирует, поскольку недавно он скромно дописал на своей странице — «Император Марса».
реклама
Объяснений от Маска не последовало, поэтому остаётся только догадываться, что сподвигло его на такой поступок. В качестве основателя SpaceX, Маск уже анонсировал план колонизации Красной планеты ещё в 2012 году.
По его словам, в следующие 15-20 лет туда отправятся 80 000 поселенцев, вероятно — с билетом в один конец. Именно поэтому, как считает Маск, первые колонисты должны быть добровольцами, принявшими сознательное решение покинуть Землю навсегда. Более того, каждый должен будет заплатить по 500 000 долларов в качестве «компенсации транспортных расходов».
По некоторым данным, в пользовательских условиях SpaceX Starlink Internet Beta Consumer Service Terms уже содержится пункт о том, что SpaceX не будет подчиняться международным законам, за исключением некоторых мест на Земле и Луне и будет придерживаться принципа «автономности, основанной на доброй воле».
реклама
В прошлом году Маск сообщил, что первое путешествие к Марсу планируется им в 2024 году. Не исключено, что объявления себя «Императором» предшествует какому-то близкому и громкому событию, информация о котором ещё не раскрыта инсайдерами.
Шутки уже зашли довольно далеко. Не так давно в документах, поданных в крайне серьёзную организацию — Комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC), Илон Маск официально назван «технокоролём Tesla», а финансовый директор Зак Крикхорн — «мастером над монетой».
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила