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Выяснилось, что спутниковые тарелки, которые компания SpaceX выпускает для обеспечения глобального доступа к интернету, обходились самому производителю в шесть раз дороже, чем покупателям.

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Вчера президент SpaceX Гвинн Шотвелл объявила, что продажи осуществлялись в убыток компании. По данным новостного агентства CNBC, изначально себестоимость комплекта, доступного покупателям за $499, обходилась производителю в 3000 долларов.

С тех пор стоимость выпуска удалось снизить сначала до 1500 долларов, а затем — до $1300. Как сообщила Шотвелл, в течение следующего года или двух себестоимость, наконец, снизится до нескольких сотен долларов.

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Ещё одной финансовой обузой является необходимость строительства и запуска тысяч спутников Starlink, в перспективе способных обеспечить скорость соединения до 1 Гбит/с и выше практически в любой точке планеты. Ранее Илон Маск уже выражал надежду, что его компания впервые в истории построит безубыточный спутниковый интернет.

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Для того, чтобы инвестиции окупились, SpaceX рассчитывает стать провайдером для десятков миллионов подписчиков по всему миру, особенно — в местах без устойчивой широкополосной связи. Помимо единовременной платы за спутниковую тарелку, с пользователей ежемесячно взимается 99 долларов за абонентское обслуживание.