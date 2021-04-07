Meizu: почти половина покупателей Meizu 18 мигрировала с iPhone
По данным официальных представителей Meizu, 45% покупателей флагманского смартфона Meizu 18 ранее пользовалась Apple iPhone. Смартфон с относительно небольшим дисплеем оснащён полнофункциональным новейшим чипсетом Snapdragon.
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Модель имеет 6,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей Samsung с частотой обновления экрана 120 Гц и разрешением 2К. Новый смартфон оснащён однокристальной флагманской платформой Snapdragon 888, выполненной в соответствии с 5-нм технологическим процессом, ОЗУ LPDDR5, постоянной памятью типа UFS 3.1 и весит 162 грамма — почти столько же, сколько и iPhone 12 стандартной версии.
Новая модель оснащена аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, тремя основными камерами с главным модулем Sony IMX 682 на 64 мегапикселя, а также матрицами на 16 мегапикеселей для широкоугольной и макросъёмки и 8 Мп — с телеобъективом.
Глобальная версия Meizu 18 не имеет предустановленных приложений от сторонних разработчиков и, как утверждается, полностью свободна от интернет-рекламы. Считается, что рекламный доход разработчиками Meizu 18 не предусмотрен.
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