Qualcomm выпустила субфлагманский чипсет Snapdragon 860
С премьерой смартфона POCO X3 Pro мир получил возможность оценить особенности нового чипсета Qualcomm Snapdragon 860. Дополнительно теперь можно сравнить его характеристики с флагманскими решениями 2019 года — Snapdragon 855/855+.
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По сути новинка мало отличается от модели 855. Информация об обоих решениях размещена на одной странице на сайте Qualcomm и соответствует единому кодовому названию SM8150-AC. Причина — идентичные CPU, GPU и DSP мобильных платформ. Все они используют ядра Kryo 485 с частотой до 2,96 ГГц, GPU типа Adreno 640 и DSP Hexagon 690. При этом графическая «производительность» новой однокристальной системы на 15% выше, чем у Snapdragon 855.
Чипсеты имеют три основных отличия. Во-первых, к Snapdragon 855+ может подключаться внешний 5G-модем X50, а Snapdragon 860 рекомендовано использовать с интегрированным 4G-модемом X24.
Во-вторых, Snapdragon 855+ поддерживает двойные дисплеи с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц, а Snapdragon 860 обеспечивает аналогичные характеристики и частоту 90 Гц.
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В-третьих, Snapdragon 855+ способен работать только с 12 ГБ оперативной памяти, а новинка поддерживает до 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X-2133.
Недавно в Qualcomm уже сообщали, что в связи с дефицитом комплектующих уделят внимание продуктам, выпускаемым по уже отработанным техпроцессам. Не исключено, именно поэтому компания вновь обратилась к производству устаревших 7-нм чипсетов вроде Snapdragon 860.
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